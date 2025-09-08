Valurile succesive de căldură din Europa au produs un „boom” al vânzărilor pentru firme din China

Un angajat într-un depozit al Gree Electric Appliances, una dintre companiile chineze care au profitat de creșterea cererii pentru aparate de aer condiționat în Europa, FOTO: Yang Qing / Xinhua News / Profimedia Images

Clima Europei, care se încălzește rapid, le oferă producătorilor chinezi de aparate de aer condiționat o nouă piață de creștere, contribuind la compensarea vânzărilor pierdute în SUA pe fondul disputelor comerciale, relatează luni agenția Bloomberg.

Exporturile Chinei de aparate de aer condiționat către Uniunea Europeană și Marea Britanie au crescut cu 16%, ajungând la 7,9 milioane de unități în primele șapte luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor vamale chineze. Mass-media din China a numit Gree Electric Appliances și Haier Smart Home drept doi dintre producătorii chinezi ale căror vânzări în Europa au crescut exploziv în acest an.

Livrările de aparate de aer condiționat din China către SUA s-au prăbușit cu 23% în aceeași perioadă de comparație, întrucât războiul pe taxe vamale dintre cele mai mari două economii ale lumii a perturbat fluxurile comerciale.

Anul acesta, Europa a trecut prin valuri de căldură succesive, iar Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) a declarat că această vară a fost „aproape sigur” cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Marea Britanie. Multe regiuni din Europa, care odinioară considerau aerul condiționat un exces american sau doar o necesitate mediteraneană, încep acum să accepte ideea pentru locuințe și afaceri, în fața unei noi realități climatice pe continentul care se încălzește de două ori mai rapid decât restul lumii.

„Creșterea cererii [de aparate chinezești de aer condiționat] este determinată în principal de țări precum Serbia, Italia, Spania”, a declarat pentru Bloomberg Long Fei, analist la ChinaIOL, un institut de cercetare cu sediul la Beijing. „Europa va rămâne o piață cu un potențial uriaș în anii următori”, spune el.

Nu doar producătorii chinezi încearcă să profite de creșterea temperaturilor în Europa

Producătorii chinezi nu sunt singurii care simt oportunitatea pe piața europeană a aparatelor de aer condiționat. David Bioche, director de marketing și management de produs pentru Uniunea Europeană la producătorul japonez Hitachi, a spus că piața este pe punctul de a deveni mai competitivă.

„Vedem multe investiții îndreptate spre Europa”, a declarat el, adăugând că măsurile recente ale SUA privind taxele vamale „vor consolida această strategie de orientare către Europa”.

Mărci europene precum Morphy Richards, care își fabrică produsele în China, sunt și ele optimiste în privința potențialului viitor al pieței europene.

„Europa oferă o piață mare, cu putere de cumpărare ridicată și o cerere mai previzibilă și mai constantă pentru electrocasnice mici – în special aparate de aer condiționat portabile, fără instalare”, a declarat Martin Guo, șeful departamentului internațional Morphy Richards, menționând „fenomenele meteorologice extreme frecvente” drept unul dintre factorii care contribuie la potențialul constant de creștere al pieței europene de aparate de aer condiționat.

„Credem că Europa are potențialul de a compensa instabilitatea pieței americane pe termen mediu și lung și ar putea chiar să devină un nou motor de creștere pentru Morphy Richards în acest segment emergent”, a adăugat el.