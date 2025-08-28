Veniturile din chirii, noi reguli la impozitare / Aparat de marcat și bon fiscal, obligatoriu dacă închiriezi locuința pe termen scurt

Noile reguli propuse de Guvern la impozitarea veniturilor din chirii apar în proiectul de lege pe care l-a publicat Ministerul Finanțelor, joi seară, în dezbatere publică.

Una dintre măsurile propuse în pachetul 2 este modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare, în sensul eliminării modalității de stabilire a venitului net anual pe bază de normă de venit, inclusiv renunțarea la posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net anual în sistem real.

Ministerul Finanțelor propune, totodată, introducerea unei noi modalități de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual.

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal.

Pentru determinarea venitului net, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, fiind impozit final.

Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Titlului V din Codul fiscal, aplicabile veniturilor din activități independente.

Aparatul de marcat – obligatoriu la închirierea pe termen scurt

Potrivit propunerii, regimul fiscal cu cota forfetară de 30% se va aplica și proprietarilor persoane fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt (adică pentru o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an) a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.

De asemenea, proiectul prevede că persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu aceste aparate, pe care să le înmâneze clienților.

Joi seară, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor intra în pachetul 2. Propunerile se referă, printre altele, la creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, un capital minim necesar de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitata (SRL) care au o cifră de afaceri nete de 400.000 de lei, creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente, precum și la multe alte schimbări pentru firme și persoane fizice.

Acest proiect de lege este unul dintre cele șase acte normative din pachetul 2 de măsuri pentru care Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Toate cele șase proiecte urmează să fie adoptate vineri, 29 august, de către Guvern.

Sursa foto © Laura Vasile | Dreamstime.com