Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin

Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times.

Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post.

Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele, semnalând pregătiri pentru noi operațiuni ofensive la scară largă în lunile următoare.

Analiștii citați de Financial Times pun însă sub semnul întrebării capacitatea Moscovei de a obține progrese semnificative pe front.

Motivul: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți în luptele din Ucraina a crescut brusc, potrivit oficialilor europeni și ucraineni.

Creșterea recentă a pierderilor înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive, și-așa destul de lente, comparate de unii specialiști cu bătăliile din Primul Război Mondial, va fi mai dificilă.

Potrivit analiștilor, salariile enorme oferite nu mai reușesc să atragă suficient de mulți voluntari ruși, așa că armata este nevoită să recruteze un procent mai mare de infractori, să preseze recruții să semneze contracte odată ce serviciul lor obligatoriu se încheie și să redistribuie soldații răniți.

Rata dezertărilor este și ea la cel mai înalt nivel din cei aproape patru ani de război, potrivit grupului analitic ucrainean Frontelligence Insight.

90% dintre noii recruți din 2025 au fost mobilizați pentru a înlocui pierderile de pe front

„Putin a mizat pe faptul că presiunea susținută pe un front larg va duce în cele din urmă la prăbușirea Ucrainei. Dar modul în care luptă forțele ruse pur și simplu nu va genera progrese operaționale semnificative”, a declarat pentru Financial Times Michael Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

În același timp, tendințele de recrutare „ne indică din ce în ce mai mult că Rusia va avea dificultăți în a menține presiunea ofensivă”, a adăugat cercetătorul.

Ucraina se confruntă și ea cu o criză a forței de luptă, lucru care a forțat-o să cedeze teritoriu de-a lungul unor părți ale liniei frontului pentru a respinge forțele ruse în alte zone.

Populația Rusiei este de câteva ori mai mare decât cea a Ucrainei, ceea ce îi oferă o rezervă mult mai mare de recruți. Dar pierderile sunt prea mari.

Deși Rusia își îndeplinește obiectivele de recrutare de aproximativ 35.000 de oameni pe lună, până la 90% dintre noii recruți din 2025 au fost mobilizați pentru a înlocui victimele de pe câmpul de luptă, potrivit lui Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene.

Forțele ruse avansează cu 15-70 de metri pe zi

Rusia a afirmat că a recrutat 422.704 de oameni anul trecut și și-a stabilit obiective similare pentru 2026.

În decembrie, Putin a afirmat într-o întâlnire cu comandanții ruși că obiectivul de a captura patru regiuni ucrainene ocupate parțial „se desfășoară conform planului”.

Cu toate acestea, forțele sale armate avansează într-un ritm mai lent și cu costuri mai mari decât în orice alt moment al războiului.

Progresele au avut loc într-un ritm de doar 15-70 de metri pe zi în cele mai importante ofensive ale Rusiei de când a câștigat superioritatea pe câmpul de luptă în 2024 — mai lent decât în aproape orice război din ultimii 100 de ani, potrivit unui raport din ianuarie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

325.000 de soldați ruși au fost uciși în conflict

Cel puțin 325.000 de soldați ruși au fost uciși în conflict, potrivit raportului CSIS, de cinci ori mai mulți decât în toate războaiele rusești și sovietice combinate de la Al Doilea Război Mondial și până acum și de cel puțin două ori mai mulți decât victimele ucrainene de pe câmpul de luptă.

Aceste cifre au crescut și mai mult în ultimele luni. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat săptămâna trecută că între 30.000 și 35.000 de soldați ruși sunt uciși sau răniți grav în fiecare lună.

Oficialii occidentali citează cifre similare pentru rata totală de pierderi a Rusiei, care include și răniții mai puțin grav în acțiune. Oficialii și analiștii ucraineni spun că Rusia înregistrează un procent mai mare de victime irecuperabile.

Zelenski a afirmat că pierderile de pe front vor crea în cele din urmă mai multe dificultăți pentru Rusia în menținerea numărului de recruți.

„Dacă această situație va continua, vor pierde între 100.000 și 120.000 de soldați de pe front în doar câteva luni. Și nu vor putea umple ușor acest gol”, a spus el.

Dronele, principalul ucigaș

Războiul intens cu drone care a caracterizat luptele din ultimul an a îngreunat situația Rusiei, care nu mai poate să câștige teren fără să sufere pierderi majore.

Dronele sunt responsabile în prezent pentru 70-80% din morții și răniții de ambele părți, potrivit unui raport al serviciului de informații externe al Letoniei din luna trecută.

Comandanții ruși își împing forțele să avanseze treptat, cu costuri mai mari, potrivit unui fost ofițer ucrainean care conduce Frontelligence Insight, citat de Financial Times.

„Ei își împing resursele dincolo de limitele rezonabile, ceea ce duce la morți care ar putea fi adesea evitate”, a spus el.

În condițiile moderne de luptă, un număr mult mai mare dintre aceste victime sunt irecuperabile.

„Un soldat rănit poate deveni rapid o povară atunci când zeci de drone survolează o zonă, fie observând, fie țintind activ, în timp ce opțiunile de evacuare rămân extrem de riscante”, a adăugat fostul ofițer.

În loc să efectueze atacuri mecanizate, forțele ruse au luptat folosind infanterie, atacuri motorizate ușoare și tactici de infiltrare pentru a pătrunde dincolo de pozițiile ucrainene.

„În esență, ei schimbă pierderile anterioare de echipament cu pierderi mult mai mari de personal”, a spus Kofman. „Și din moment ce Rusia a înființat cu mult timp în urmă trupe de asalt și o rețea de recrutare pentru a canaliza personal nou către front, în mare parte nu le-a păsat de pierderea acestor oameni”, a adăugat el.

Salarii mari, bonusuri generoase

Rușii care se înrolează pe front sunt atrași printr-un sistem de bonusuri generoase, finanțate în mare parte din bugetele regionale.

Plățile, care pot ajunge la echivalentul salariului mediu pe mai mulți ani, au scăzut anul trecut, înainte de a crește din nou în ultimele săptămâni, ceea ce, potrivit analiștilor, indică eforturile guvernatorilor de a îndeplini obiectivele de recrutare.

În Hantî-Mansiisk, cea mai mare regiune producătoare de petrol din Rusia, pachetul total pentru recruți se ridică la 4,1 milioane de ruble (53.000 de dolari); alte 28 de regiuni oferă bonusuri care, combinate cu alte plăți, se ridică la 2,5 milioane de ruble.

„Atâta timp cât mai au bani pentru a oferi contracte, oamenii vor veni”, a declarat un înalt oficial militar european, citat de Financial Times. „Propaganda are probabil un efect limitat asupra motivației. Dacă este ceva, principalul lucru este să se mențină ascunsă realitatea situației”, a spus acesta.

Cu toate acestea, pe măsură ce economia de război a Rusiei încetinește, cheltuielile pun o presiune tot mai mare pe bugetele regionale, care ar putea fi nevoite să reducă plățile.

Pentru a economisi bani, Rusia a restricționat plățile către familiile celor dispăruți în acțiune și a redistribuit mai mulți soldați răniți, a declarat un înalt oficial european.

În cele din urmă, „nu mai ai persoane pentru care banii să merite”

Regiunile au cheltuit cel puțin 500 de miliarde de ruble pe prime de înrolare anul trecut, potrivit lui Janis Kluge, expert în Rusia la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate.

Rusia poate continua să își îndeplinească obiectivele de recrutare la ritmul actual dacă continuă să acorde prioritate cheltuielilor militare mai presus de orice altceva, a spus Kluge.

Numai bonusurile de înrolare, care provin din bugete federale, regionale, municipale și, în unele cazuri, corporative, reprezintă aproximativ 0,5% din PIB-ul Rusiei, a spus Kluge.

„Este o sumă enormă doar pentru recrutarea de oameni în armată, dar în contextul cheltuielilor militare, care reprezintă între 8 și 10% din PIB, este doar o mică parte din costul acestui război. Ar putea dubla această sumă și cu siguranță ar găsi mai mulți oameni”, a spus el.

Plățile sunt mai atractive în regiunile cele mai sărace ale Rusiei, care au furnizat un număr disproporționat de soldați, adesea provenind din populațiile indigene numeroase.

Un raport publicat luna trecută de Bell, un site independent de știri din Rusia, a constatat că bărbații din regiuni precum Buriatia și Tuva din Siberia aveau o probabilitate de 25 de ori mai mare de a muri luptând în Ucraina decât cei din Moscova.

Mulți dintre ei s-au înrolat pentru a lupta pentru alte regiuni mai bogate, care ofereau plăți mai mari.

„Vedem deja că multe regiuni intră în deficit. Dar, pe de altă parte, cu o sărăcie mai mare, ar fi mai ieftin să recrutezi oameni”, a spus Alexander Koliandr, cercetător senior la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, care a întocmit raportul pentru Bell.

Kofman a avertizat însă că Rusia nu poate continua astfel la nesfârșit. În cele din urmă, „nu mai ai persoane pentru care banii să merite”, a spus el.