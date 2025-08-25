Vice-cancelarul german, vizită-surpriză la Kiev: „Putin nu ar trebui să-și facă iluzii” / Suma enormă cu care a ajutat Germania Ucraina până acum

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie conștient că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu va slăbi, a declarat luni dimineață ministrul german al Finanțelor și vicecancelarul Lars Klingbeil, care a sosit la Kiev într-o vizită neanunțată anterior, transmite Reuters.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina ar putea să se năruie”, a spus Klingbeil, liderul Partidului Social-Democrat, care este partenerul minoritar în coaliția de guvernare condusă de conservatorul Friedrich Merz.

„Dimpotrivă: rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa. Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a spus Klingbeil.

Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să își dea interesul pentru un proces de pace în cel mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, dar Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că acesta ar putea încerca să impună un acord în condițiile dorite de Rusia.

Germania a sprijinit Ucraina cu peste 50 mld. euro

Klingbeil a afirmat că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri și că este nevoie de un armistițiu și de garanții de securitate fiabile pentru o pace durabilă.

„În acest scop, ne coordonăm îndeaproape la nivel internațional”, a spus el.

Printre opțiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitatea Ucrainei după un potențial acord de pace, atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a unei coaliții a țărilor dispuse să facă asta.

Merz a semnalat și deschiderea față de o participare a Germaniei, dar în acest caz s-ar confrunta cu reacții negative atât din interiorul, cât și din afara aliaților săi politici.

Potrivit ministerului lui Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro de la începutul războiului.