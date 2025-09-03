Vicepremierul Tanczos, despre Ilie Bolojan: „O persoană cu flexibilitate mult redusă față de alții”/ Cum au decurs discuțiile despre concedierile din primării

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă.

„Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă. Şi cred că astăzi pe platoul politic este singura persoană care poate să ducă această luptă, pentru că este o luptă care consumă foarte mult şi individul şi persoana care iese în faţă şi anunţă aceste măsuri. Este o luptă care se duce pe toate fronturile posibile. Este o luptă care trebuie să fie rapidă, scurtă”, a afirmat vicepremierul, citat de News.ro.

Referindu-se la modul în care s-a discutat în Guvern despre reducerea numărului de posturi din administrație, Tanczos a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere de 20%, dar această cifră să fie raportată la rezultatele recensământului şi nu la datele oferite de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, ar fi urmat să fie desfinţate 46.000 de posturi, iar 6.000 de persoane ar fi fost concediate.

„Nu e adevărat că ceea ce a propus Cseke ar fi însemnat zero concedieri. Nu. Ar fi însemnat în jur de şase mii de posturi ocupate care s-ar fi desfinţat”, a explicat Tanczos Barna.

„Discuții mai contondente”

Întrebat dacă era prea puţin după dorinţele premierului Ilie Bolojan, vicepremierul a răspuns: „Da. Domnul prim-ministru doreşte în jur de 13.000, o reducere cu aproximativ 10% a numărului de persoane. Dublu faţă de măsura domnului Cseke. PSD a venit şi a propus să nu mergem după recensământ, să mergem după INS, adică numărul de persoane care pot fi angajate la o primărie să fie stabilit în funcţie de datele INS. Şi de aici am ajuns la o cifră mai mică faţă de 6.000 şi faţă de 46.000. Ulterior a venit domnul prim-ministru Bolojan şi a propus 45% reducere şi o disponibilizare de 13.000 de persoane. Aici au apărut primele discuţii mai contondente şi n-am reuşit să ajungem la un compromis”.

Tanczos Barna a mai afirmat că este necesară și o reformă administraţiei publice locale care să treacă dincolo de reducerea numărului de angajați.

„Trebuie să dimensiunăm aparatul local al administraţiei publice locale, primăriei, în funcţie de nevoi şi în funcţie de serviciile oferite de primărie. O primărie, dacă are angajaţi pe pază şi nu a externalizat serviciul de pază la nivelul oraşului, judeţului, municipiului, nu poate fi comparată cu o primărie care are 200 de angajaţi, poliţie locală. Şi de aici vin diferenţele”, a mai afirmat vicepremierulTanczos Barna.