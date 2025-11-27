Vicepreşedintele CSM: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreţi să fiţi judecat de un judecător de 65 de ani”

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, susține că magistrații „nu au avut niciodată o problemă” cu ieşirea la pensie la 65 de ani, însă spune că cetățenii ar trebui să se gândească dacă ar vrea să fie judecați de un magistrat care încă activează la această vârstă.

Vicepreședintele CSM a fost întrebat joi, după ședința CSM în care s-a dat aviz negativ pe proiectul legii pensiilor magistraților, dacă magistrații refuză să li se taie pensiile cu 30% și să iasă la pensie la 65 de ani.

„Magistraţii sunt cetăţeni, ca oricare alţii, nu au avut niciodată o problemă cu ieşirea la pensie la 65 de ani, deşi ar trebui să mă întrebaţi dumneavoastră, ca cetăţean, dacă vreţi să fiţi judecat de un judecător de 65 de ani. (…) De fapt, principala problemă este această inechitate care se stabileşte prin această lege”, a declarat Claudiu Sandu, la ieșirea de la CSM, citat de Digi24.

Claudiu Sandu, spune că, dacă vor intra în vigoare noile modificări la pensiile de serviciu, vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură.

„Faţă de pensionările anterioare vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură – pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20 – 25%, pensionarii din 2023, cu un salariu (n.r. pensie) de 100% din net, şi următorii care vor munci până la 65 de ani şi vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil… mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări”, a mai declarat Claudiu Sandu.

CSM a dat, joi, aviz negativ pentru proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților, un aviz consultativ, însă fără de care premierul nu putea începe demersurile pentru angajarea răspunderii în Parlament.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026, față de 10 ani cât prevederea proiectul anterior.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu net încasat.