Nate Vance, vărul actualului vicepreședinte al SUA, JD Vance, dezvăluie că a luptat în estul Ucrainei timp de doi ani și jumătate și că este exasperat din cauza pozițiilor față de Kiev adoptate de ruda sa și președintele Donald Trump, pe care îi numește „idioții utili ai lui Putin”, un lucru despre care spune că este valabil și în cazul altor americani, relatează Le Figaro, citat de Ukrinform.



„JD este un tip bun, deștept. Când a criticat ajutorul acordat Ucrainei, am crezut că este pentru că trebuie să facă apel la un anumit electorat, că era un joc politic. Dar ceea ce au făcut ei (n.r. JD Vance și Trump) cu Zelenski a fost o ambuscadă complet lipsită de scrupule”, a declarat Nate Vance într-un interviu exclusiv acordat jurnaliștilor de la Le Figaro, cu referire la întâlnirea din Biroul Oval ce a avut loc pe 28 februarie.

Mama lui JD, Beverly, este sora tatălui lui Nate, James. Nate Vance le-a povestit jurnaliștilor francezi că în copilărie el și JD și-au petrecut vacanțele împreună, fie în Middletown cu familia lui JD, fie în California, unde familia lui Nate a locuit pentru o perioadă scurtă de timp.

„Am fost dezamăgit. Când JD și-a exprimat neîncrederea față de Zelenski prin ‘știrile’ pe care le văzuse, m-am gândit că mă voi sufoca. Aș putea să-i spun adevărul, fără pretenții, fără interes personal. Dar nu a încercat niciodată să afle mai multe”, a declarat Nate Vance pentru Le Figaro.

Potrivit acestuia, a încercat să ia legătura cu vărul său de mai multe ori, dar „nu este ușor să ajungi din Ucraina la senator”. Nate susține de asemenea că a lăsat un mesaj la biroul vărului său, dar că nimeni nu l-a sunat înapoi.

„A fi familia ta nu înseamnă că sunt de acord să mă uit cum îmi omori prietenii”, și-a împărtășit Nate Vance emoțiile. Acesta, un fost pușcaș marin american, a povestit pentru Le Figaro că, atunci când a izbucnit războiul în 2022, a decis să plece în Ucraina din curiozitate.

„Am vrut să merg să văd. Din curiozitate. Și de dragul aventurii. Nu este foarte lăudabil, dar este adevărat”, a declarat acesta.

