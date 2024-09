Victor Ponta: PSD te poate duce în turul doi, nu te poate duce la victorie / Eu am avut 5,5 milioane de voturi și am luat bătaie

Fostul premier Victor Ponta a afirmat, sâmbătă, că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, candidat al partidului la alegerile prezidenţiale din acest an, este mai experimentat decât a fost el în 2014 şi este mai puţin negativ. Fost preşedinte al PSD, Ponta apreciază că social-democraţii îşi pot duce candidatul în turul doi, dar nu-l pot duce la victorie, transmite News.ro.

”Ciolacu e prim-ministru, cum eram şi eu, şi Năstase. E PSD-ist, cum eram şi eu şi Năstase. E mai experimentat şi mai matur decât mine. Eu aveam 40, el are 55. E mai bine pregătit decât Dăncilă. E mai puţin să zic … negativ, să stârnească, ca Năstase (…) Pe Ciolacu nu prea poţi să-l urăşti, n-ai de ce să-l urăşti pe Ciolacu, că nu face nimic rău”, a declarat Victor Ponta, la emisiunea Insider Politic de sâmbătă, la Prima TV.

El crede că Marcel Ciolacu va ajunge cu siguranţă în turul al doilea.

”PSD-ul te poate duce în turul doi, nu te poate duce la victorie. Are câte voturi a luat acum la locale, pe 9 iunie, când a fost mobilizare maximă. S-a mobilizat PSD-ul extraordinar pentru consilieri locali, primari, preşedinţi şi a luat 2.800.000 de voturi. Lui Ciolacu îi trebuie 5.5 milioane ca să fie preşedinte, minim. Eu am luat 5.5 milioane şi am luat bătaie”, a mai declarat Victor Ponta.