Victorie uriașă pentru Google, care își păstrează browser-ul folosit de 70% din oamenii cu acces la internet

Google nu va trebui să-și vândă browserul Chrome, a declarat marți un judecător din Washington, oferind un rar succes companiilor „Big Tech” în confruntarea lor cu autoritățile americane antitrust. Totuși, Google va fi obligată să împărtășească date cu rivalii săi pentru a deschide competiția în căutarea online transmite agenția Reuters.

Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au crescut cu 7,2% în tranzacțiile extinse de marți, pe măsură ce investitorii au salutat decizia judecătorului, care permite de asemenea Google să continue să facă plăți profitabile către Apple.

Autoritățile antitrust din SUA consideră că aceste plăți au exclus rivalii ce oferă servicii de căutare online. Prețul acțiunilor Apple a crescut cu 3%.

Potrivit ultimelor date ale site-ului de specialitate StatCounter, cota de piață a Chrome la nivel mondial este de aproape 70%. Pe locul 2, la mare distanță, se situează Safari, cu o cotă de aproape 15%. Podiumul este completat de Microsoft Edge, cu o cotă de piață de puțin peste 5%. Un alt browser popular cu ani în urmă, Mozilla Firefox, s-a prăbușit la doar 2,2%.

Victorie pentru Google, în pofida unei decizii de anul trecut

Judecătorul federal Amit Mehta a decis, de asemenea, că Google poate păstra sistemul său de operare Android, care, împreună cu Chrome, susține afacerea dominantă a companiei în publicitatea online.

Decizia este rezultatul unei lupte juridice de cinci ani între una dintre cele mai profitabile companii din lume și Statele Unite, unde autoritățile antitrust și legiuitorii au pus de mult timp sub semnul întrebării dominația Big Tech pe piață.

Judecătorul Mehta a stabilit anul trecut că Google deține un monopol ilegal în domeniul căutării online și al publicității asociate.

Însă judecătorul a invocat acum concurența creată Google de către companiile de inteligență artificială, notând că aceasta nu exista în momentul în care a început procesul.

„Aici, instanța este rugată să privească într-un glob de cristal și să vadă viitorul. Nu este tocmai punctul forte al unui judecător”, a scris Mehta în decizia sa.

Google se confruntă cu o altă amenințare

Deși partajarea datelor cu concurenții va întări rivalii afacerii de publicitate a Google, faptul că nu trebuie să vândă Chrome sau Android înlătură o preocupare majoră pentru investitori.

Google se confruntă cu o amenințare majoră din partea instrumentelor de inteligență artificială (AI) tot mai populare, inclusiv chatbotul ChatGPT de la OpenAI introducând în decembrie o funcționalitate de căutări online.

Dacă li se va permite accesul la datele pe care Google este obligată să le împărtășească, companiile de AI și-ar putea consolida dezvoltarea de chatboți și, în unele cazuri, motoare de căutare și browsere alimentate de AI.

„Sumele de bani care curg în acest domeniu și rapiditatea cu care au apărut sunt uluitoare,” a scris Mehta, adăugând că firmele de AI sunt deja mai bine poziționate pentru a concura cu Google decât a fost în ultimele decenii vreun dezvoltator de motoare de căutare.

Un dosar care va ajunge probabil pe masa Curții Supreme a SUA

Deepak Mathivanan, analist la banca de investiții Cantor Fitzgerald, a declarat pentru Reuters că cerințele privind partajarea datelor reprezintă un risc competitiv pentru Google, dar nu imediat.

„Va fi nevoie de mai mult timp pentru ca și consumatorii să adopte aceste noi experiențe”, consideră el.

Google a declarat într-un comunicat publicat pe blogul companiei că este îngrijorată că partajarea datelor „va afecta utilizatorii noștri și confidențialitatea acestora, și analizăm cu atenție decizia”.

Google a declarat anterior că intenționează să facă apel, ceea ce înseamnă că ar putea trece ani până când compania va fi obligată să pună în aplicare hotărârea. Cazul este probabil să ajungă la Curtea Supremă a SUA.

„Judecătorul Mehta știe că este foarte probabil ca instanța supremă să fie destinația finală a cazului și a ales remedii care au șanse mari să fie acceptate de Curte”, afirmă William Kovacic, director al centrului de drept comercial de la Universitatea George Washington.

Plăți de miliarde

Decizia a fost de asemenea o ușurare pentru Apple și alți producători de dispozitive mobile și browsere web, care pot continua să primească plăți din partajarea veniturilor din publicitate de la Google pentru căutările efectuate pe dispozitivele lor.

Google plătește Apple 20 de miliarde de dolari anual, potrivit unei analize făcute anul trecut de banca Morgan Stanley.

Judecătorul Mehta a scris în decizia sa că interzicerea acestor plăți este chiar mai puțin necesară în contextul ascensiunii AI și că produse precum ChatGPT „reprezintă o amenințare pentru supremația căutării tradiționale pe internet.”

Procesul a făcut parte dintr-o ofensivă mai amplă a Departamentului de Justiție de la Washington împotriva companiilor Big Tech. Aceste eforturi au început în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump și se bucură de sprijin bipartizan în SUA.

Autoritățile de reglementare au deschis de asemenea procese împotriva Meta Platforms, Amazon și Apple.

FOTO articol: Mikhail Primakov / Dreamstime.com.