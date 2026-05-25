VIDEO A apărut teaser-ul filmului care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea premiu Palme d`Or

Va mai dura până când vom putea urmări „Fjord” în cinematografe, însă în social media au apărut teasere oficiale din lungmetrajul care i-a adus regizorului român Cristian Mungiu marele premiu Palme d’Or la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes.

De astăzi, pe Youtube pot fi urmărite două teasere ale filmului „Fjord”, care spune povestea, inspirată în parte din fapte reale, a unei familii de migranți. În secvențele publicate pe canalul The Upcoming apar și cei doi actori principali ai lungmetrajului, Sebastian Stan şi Renate Reinsve, care joacă rolurile tatălui și mamei din familia de români din Norvegia.

Cristian Mungiu, care a câștigat un Palme d`Or și în 2007, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, a spus că lungmetrajul-vedetă al ediției din 2026 „este un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism”.

„Cred că filmele au devenit prea politice în ultimii 10 sau 15 ani, confirmând mereu «valorile corecte». Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Aceasta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie”, a declarat regizorul într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, acordat în timpul fesivalului.

Odată cu triumful din 2026, el se alătură unei companii selecte de regizori care se pot lăuda cu două premii Palme d`Or, cum ar fi Francis Ford Coppola, Michael Haneke sau Ken Loach.

Cristian Mungiu a câștigat primul Palme d`Or la 39 de ani

Primul film care i-a adus succesul pe prestigioasa scenă de la Cannes, în 2007, a fost „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descriere dureroasă a nașterilor din perioada în care avortul era interzis în România, în anii comunismului.

Filmul poate fi văzut în prezent în streaming pe platforma HBO Max, alături de alte pelicule românești apreciate, unele din ele regizate chiar de Mungiu, precum „După dealuri”, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, „R.M.N.”, „Occident” „Trei kilometri până la capătul lumii”, „TATA” sau „Un pas în urma serafimilor”.