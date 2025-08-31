VIDEO Activişti ecologişti au stropit cu vopsea roșie faţada catedralei Sagrada Familia din Barcelona

Biserica La Sagrada Familia din Barcelona e aproape finalizată, după decenii de construcții, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Doi activişti pentru climă au stropit cu vopsea roşie faţada catedralei Sagrada Familia din Barcelona, duminică, pentru a protesta astfel faţă de lipsa de acţiune în contextul „crizei climatice” care a favorizat, potrivit ecologiştilor, recentele incendii de pădure ce au devastat Spania, relatează AFP.

Într-o înregistrare video distribuită pe rețelele sociale de Futuro Vegetal, doi activiști ai acestei asociaţii pot fi văzuţi în timp ce erau reținuți de agenţii de securitate după ce au stropit cu vopsea partea de jos a unei coloane din structura celebrei catedrale, în timp ce strigau: „Justiţie climatică!”.

„Prin acest protest, colectivul nostru ecologist denunţă absenţa măsurilor luate de guvernul spaniol împotriva crizei climatice şi a repercusiunilor acesteia asupra incendiilor care au devastat Peninsula Iberică şi o mare parte din Europa în această vară”, a explicat organizaţia Futuro Vegetal într-un comunicat.

🔥 ACTUAMOS 🚒



Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano 🎨 pic.twitter.com/cWwznojZJO — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 31, 2025

Catedrala Sagrada Familia, concepută de arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), dar rămasă încă neterminată, este una dintre principalele atracţii turistice ale oraşului Barcelona.

Spania s-a confruntat în luna august cu un val de incendii de vegetație dramatice, care s-au soldat cu moartea a patru persoane şi au devastat peste 350.000 de hectare.

Aceste incendii reprezintă „una dintre cele mai mari catastrofe de mediu” pe care le-a cunoscut ţara iberică în ultimii ani, potrivit guvernului de stânga de la Madrid, care a legat amploarea acestora de schimbările climatice.

Futuro Vegetal a organizat în ultimii ani zeci de proteste similare, denunţate drept acte de vandalism de numeroase muzee, inclusiv unul în 2022, când activiştii săi şi-au lipit mâinile cu o substanţă adezivă de ramele unor tablouri ale pictorului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado din Madrid.