VIDEO Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțită de George Simion / Ce spune că o diferențiază față de ceilalți candidați 

Anca Alexandrescu, care candidează la Primăria București din postura de independentă dar cu susținerea AUR, și-a depus vineri, de la ora 16:00, oficial candidatura la Biroul Electoral Municipal (BEM).

Ea spune că a ajuns la această decizie după ce timp de șase ani a făcut o emisiunea la Realitatea Plus în care s-a întâlnit „zi de zi cu problemele românilor, nu doar cu ale bucureștenilor”.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„De prea multe ori am fost pusă în situația de a le spune oamenilor că nu pot face mai mult decât ce fac la televizor. A venit momentul să mă implic să fac mai mult. Am experiență atât în domeniul administrației locale, cât și în administrația centrală. Cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, știu de unde trebuie să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”, a spus ea.

Ce spune Anca Alexandrescu că o diferențiază față de ceilalți candidați: „Omenia”

Anca Alexandrescu susține că „după ce am mers să discut cu cetățenii au făcut și ceilalți candidați același lucru”: „Este foarte bine, pentru că doar discutând cu cetățenii aflați problemele reale ale Bucureștiului”.

„Curajul nu cred că-mi lipsește, am dovedit lucrul acesta, am și viziune și strategie. Și mai e un lucru extrem de important, care mă diferențiază de toți ceilalți candidați: omenia”, a declarat Alexandrescu.

George Simion, prezent și el la depunerea candidaturii Ancăi Alexandrescu, a spus că AUR a ales să o susțină pe Anca Alexandrescu alături de alte partide tocmai pentru a oferi o variantă puternică la actuala guvernare.

Și candidatul POT și-a depus vineri candidatura la Primăria București

Tot vineri, însă de la ora 14:00, și-a depus oficial candidatura pentru Primăria București și George Burcea, din partea POT.

Depunerea dosarului de către George Burcea, candidatul POT, la funcția de primar general al Capitalei, în București, 14 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Candidez ca un om curat, din afara sistemului. Fără experiență în corupție. Fără experiență în furt. Fără experiență în angajări pe pile. Nu putem construi viitorul reciclând aceleași persoane care ne-au dezamăgit de atâtea ori. Sistemele construite pe frică și manipulare nu rezistă pentru totdeauna. Schimbarea vine atunci când refuzi să fii intimidat. Împreună cu POT aducem ceva ce sistemul nu poate fabrica: o nouă generație — curată, competentă și motivată să schimbe orașul”, a declarat Burcea, conform unui comunicat de presă al partidului.

Termenul de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar general al Capitalei este până luni, 17 noiembrie, inclusiv. Până acum, s-au mai înscris oficial în cursă Cătălin Drulă, Alexandru Zidaru (Makaveli) și Ciprian Ciucu.

Cel mai recent sondaj, publicat de Avangarde pe 12 noiembrie, pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%), urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).