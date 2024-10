VIDEO Atac cu drone în Briansk, la o fabrică unde se produc componente pentru rachete balistice Iskander și sisteme antiaeriene

Drone ucrainene au atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cei mai mari producători de microelectronică din Rusia, scrie Kyiv Post.

Uzina „Kremniy” din regiunea Briansk furnizează produse electronice pentru sectorul de apărare rusesc, notează sursa citată.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare arată explozii la sol.

