VIDEO Autostradă blocată și proteste în Tel Aviv: „Cerem liderilor noștri să se așeze la masa negocierilor și să nu se mai ridice până la un acord”

Autostradă blocată în Tel Aviv de protestatari care cer oprirea războiului din Gaza și readucerea acasă a ostaticilor, 26 august. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sute de manifestanți au blocat traficul în apropierea orașului Tel Aviv marți dimineața pentru a cere oprirea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor, protestul venind înaintea unei reuniuni a cabinetului de securitate programată seara, transmite AFP.

La intrarea nordică a metropolei de coastă, un fotograf France Presse a văzut aproximativ 400 de persoane oprind mașinile, fluturând steaguri israeliene și fotografii ale ostaticilor.

Israel hit by large demonstrations – highway closed



On Tuesday morning, protesters are blocking the Ayalon on Tel Aviv as part of a nationwide protest to release the hostages in the Gaza Strip and stop the war, the Times of Israel reported.



Alți manifestanți s-au adunat lângă o clădire a ambasadei americane, precum și în fața reședințelor mai multor miniștri din toată țara, AFP și presei israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas împotriva Israelului care a declanșat războiul din Gaza, 49 sunt încă în Fâșie, dintre care cel puțin 27 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Cerem ca liderii noștri să se așeze la masa negocierilor și să nu se ridice de acolo până când nu se va ajunge la un acord”, a spus Hagit Chen, al cărui fiu a fost răpit, potrivit unui comunicat al Forumului Familiilor, cea mai importantă asociație a rudelor ostaticilor.

Ordinea de zi a reuniunii cabinetului de securitate nu a fost anunțată oficial, dar, potrivit presei locale, ar trebui să se discute despre reluarea negocierilor în vederea unui armistițiu în Gaza și a eliberării ostaticilor.

Săptămâna trecută, premierul Benjamin Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor, la câteva zile după ce Hamas a aprobat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de țările mediatoare Egipt, Qatar și Statele Unite.

Potrivit surselor palestiniene, aceasta prevede eliberarea eșalonată a ostaticilor în timpul unui armistițiu inițial de 60 de zile, în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți de Israel.

În același timp, Netanyahu a dat undă verde unei noi ofensive militare pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale mișcării islamiste palestiniene.

La începutul lunii august, cabinetul a aprobat un plan în acest sens, reaprinzând temerile cu privire la soarta ostaticilor și declanșând un nou val de manifestații, care au adunat zeci de mii de oameni.

Atacul Hamas din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane din partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanț pe date oficiale.

Ofensiva de represalii a Israelului a provocat cel puțin 62.744 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății al guvernului Hamas din Gaza, considerate de încredere de către ONU, și a provocat o catastrofă umanitară.