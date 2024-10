VIDEO Barack Obama s-a întors în campanie cu un mesaj pentru bărbații de culoare: Lăsați „scuzele” și votați Kamala Harris! / Atacuri în serie la adresa lui Trump

Obama se bucură de o popularitate ridicată în rândul democraților și independenților și o folosește în campania de susținere a candidaturii Kamalei Harris la prezidențialele din 5 noiembrie, scrie New York Times.

Fostul președinte Barack Obama a vorbit joi la un miting al democraților în Pittsburgh, Pennsylvania, și i-a îndemnat pe alegători să o voteze pe vicepreședinta Kamala Harris la scrutinul din noiembrie, adresând un mesaj unui grup în mod special: bărbații de culoare.

Decizia de a alege între Harris și Donald Trump nu e complicată, a declarat Obama, în timpul unei întâlniri cu un grup de voluntari de campanie și oficiali, într-un un birou local democrat, chiar înainte de apariția sa la miting.

Citând informațiile pe care le-a primit în ultimele luni, el a atras atenția asupra entuziasmului scăzut pentru Harris în comparație cu sprijinul pe care el l-a primit atunci când a candidat la președinție în 2008.

„Veniți cu tot felul de motive și scuze”, a spus Obama. „Am o problemă cu asta”, a adăugat el.

„Tind să cred că, pur și simplu nu sunteți ok cu ideea de a avea o femeie ca președinte și veniți cu explicații alternative și alte motive pentru asta”, a continuat Obama, adăugând că „femeile din viața noastră ne-au sprijinit în tot acest timp”.

„Când avem probleme și sistemul nu funcționează pentru noi, ele sunt cele care mărșăluiesc și protestează”, a spus el.

Îngrijorarea democraților

Cuvintele fostului președinte semnalează o îngrijorare persistentă a democraților cu privire la sprijinul redus observat pentru Harris în rândul mai multor grupuri de alegători.

Cifrele arată inclusiv faptul că sprijinul ei în rândul alegătorilor de culoare este mai mic decât cel primit de președintele Biden, atunci când a câștigat statul în 2020, potrivit unui sondaj realizat luna trecută de The New York Times, The Philadelphia Inquirer și Siena College.

Iar consilierii lui Harris și o serie de strategi democrați consideră că, dacă cineva poate crește participarea electoratului de culoare, acela este Obama.

„Are, evident, o atracție extraordinară în rândul alegătorilor de culoare”, a declarat strategul democrat James Carville. „Are o atracție extraordinară în rândul albilor din suburbii, care reprezintă o altă mare parte a coaliției (democrate). Și îl înnebunește pe Trump”, a spus acesta.

Conform unui sondaj realizat în august de The Economist și YouGov, peste 90% dintre democrați și mulți independenți îl privesc cu ochi buni – cu mult peste alți democrați, inclusiv Biden, Bill Clinton și Hillary Clinton.

A schimbat Trump un scutec sau un cauciuc?

În discursul care a urmat, rostit în fața a 4.500 de persoane, la Fitzgerald Field House din cadrul Universității din Pittsburgh, Obama a lansat o serie de atacuri acide la adresa lui Trump.

El l-a ironizat pe candidatul republican, spunând că este incapabil să se raporteze la americanii obișnuiți și că, că cel mai probabil, nu a schimbat niciodată un scutec sau un cauciuc.

Atacurile au continuat pe tema reacțiilor lui Trump la uraganele ce au devastat sud-estul SUA. „ În timpul unui miting, Donald Trump a început să inventeze povești despre faptul că administrația Biden a blocat ajutoare pentru zonele republicane și a deturnat ajutoare pentru a le oferi imigranților fără acte”, a spus el. „Pur și simplu a inventat lucruri”, a subliniat el.

„Toată lumea știa că nu era adevărat”, a spus Obama. „Chiar și republicanii locali au spus că nu era adevărat”, a continuat fostul președinte.

Observând că teoriile lui Trump au consecințe grave, deoarece afirmațiile ar putea descuraja oamenii să caute ajutor, Obama a subliniat că acesta pur și simplu încearcă în mod intenționat să înșele oamenii în momentele lor cele mai disperate și vulnerabile”, „iar întrebarea mea este: când a devenit asta acceptabil?”.

Obama a spus că înțelege nemulțumirea pe care oamenii o simt după o pandemie care a distrus economia – o vulnerabilitate pentru campania lui Harris.

„Înțeleg de ce oamenii caută să agite lucrurile”, a spus el, „ceea ce nu pot înțelege este de ce cineva ar crede că Donald Trump va agita lucrurile într-un mod care este bun pentru tine, Pennsylvania.”

„Nu există absolut nicio dovadă că acest om se gândește la altcineva decât la el însuși”, a adăugat el.