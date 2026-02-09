VIDEO Bolojan, în fața Parlamentului, despre moțiunea privind acordul Mercosur: „Semnatarii sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile / Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă”

Premierul Ilie Bolojan a apărat, luni, în plenul Senatului, poziția Guvernului cu privire la acordul încheiat de Uniunea Europeană cu țările blocului sud-american Mercosur, acuzându-i pe semnatarii moțiunii simple că „sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile”, prim-ministrul afirmând despre ei că „ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă”.

„Moţiunea pe tema acordului între Uniunea Europeană şi ţările Mercosur este în linie cu întreaga politică a semnatarilor: ei ştiu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluţie reală. Întreaga construcţie a textului moţiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu ţările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunţat încheierea negocierilor. Realitatea este că acest acord – unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene”, a declarat Bolojan, în Parlament.

Premierul a comentat textul moţiunii, care afirmă că suntem condamnaţi să ne agăţăm de o „locomotivă europeană”, în urma căreia suntem „un biet vagon de marfă”.

„Adevărul factual este acela că o vreme și noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu Țările Mercosur. România a contribuit la pregătirea acelor trei rute de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu șapte ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă”, a mai spus șeful Guvernului.

Alte declarații făcute de Ilie Bolojan în Parlament

„ La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan anunța că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște. Nimeni nu s-a îngrijorat, nu a existat nici o declarație politică.

La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan anunța că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște. Nimeni nu s-a îngrijorat, nu a existat nici o declarație politică. Să ne fie clar tuturor, acesta este un tratat economic care vine ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile.

Și pot să înțeleg rezervele deținătorului portofoliului Ministerului Agriculturii legat de componenta de riscuri, pentru că aici, într-adevăr, ar putea să fie niște riscuri.

Dar în privința acestora, inclusiv la demersurile făcute de România pe finalul anului și la începutul acestui an, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană în momentul în care se va deschide pentru țările Mercosur pe o durată care se va întinde pe 10-15 ani. Și de număr, cele mai importante măsuri care au fost stabilite la începutul acestui an, pentru a înțelege, măcar acum, despre ce este vorba. Controale serioase și dese la produse alimentare venite din țările Mercosur, pentru a ne asigura că importăm alimente produse la aceleași standarde, la aceeași calitate, ca și din Uniunea Europeană.

Aceste lucruri trebuie să le facem prin instituții care sunt în subordinea ANSVA. Posibilitatea de a interveni direct în piață atunci când cota de piață a importurilor din țările Mercosur se modifică. Noi, România, vom avea suplimentar la dispoziție 3,8 miliarde de euro pentru a putea despăgubi pe fermierii noștri în cazul în care au de suferit în vreun fel din cauza concurenței din țările Mercosur.

Dar cineva, din țările europene și din economia europeană, trebuie să achite aceste fonduri pentru a ne putea susține fermierii. Semnatarii fac prin această moțiune ceea ce fac de ani de zile. Se deschid spaime, în rândul celor care nu știu nici detaliile acordului cu țările Mercosur, nici cum funcționează economia mondială.

(Semnatarii moțiunii, n.r.) Ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informația adevărată.”

„Nu vom fi o țară cu adevărat prosperă decât abia atunci când vom fi mai competitivi, când vom produce mai mult și vom vinde mai mult din ceea ce producem. Și ca să putem vinde ceea ce producem ca țară, avem nevoie de piețe de desfacere, iar Tratatul cu țările Mercosur exact asta face. Deschide pentru Uniunea Europeană şi pentru România o piaţă imensă. În egală măsură deschide o piaţă pentru companii din restul Europei. Depinde de noi să folofim aceste oportunităţi”, a conchis premierul.

Plenul Senatului dezbate luni moțiunea simplă împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE – Mercosur. Textul moțiunii a fost citit de senatorul AUR Nicolae Vlahu.

Intitulată „Acordul UE – Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, moțiunea este inițiată de 47 de senatori ai Opoziției (28 AUR, 13 PACE – Întâi România și șase neafiliați).

Plenul Senatului mai dezbate, luni, încă două moțiuni simple ale Opoziției – împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, și a ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan.

La toate cele trei moțiuni participă și șeful guvernului.