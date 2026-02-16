VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania
Muzica „simțită” prin vibrații. Un proiect născut din prietenie și empatie, devenit inovație europeană. Patru tinere studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel – au dezvoltat un produs inovator care le oferă persoanelor cu deficiențe de auz o nouă cale de a se bucura de muzică.
