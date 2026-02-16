Sari direct la conținut
VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania

Rhythm Touch - bratara persoane hipoacuzice. Sursă foto: StartupCafe.ro

Muzica „simțită” prin vibrații. Un proiect născut din prietenie și empatie, devenit inovație europeană. Patru tinere studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel – au dezvoltat un produs inovator care le oferă persoanelor cu deficiențe de auz o nouă cale de a se bucura de muzică.

