VIDEO Ce a spus mai exact Jimmy Kimmel în emisiunea care l-a scos din emisie. Nu doar o remarcă despre moartea lui Kirk, dar și o glumă despre Donald Trump

În segmentul difuzat luni, prezentatorul a abordat asasinarea lui Charlie Kirk, dar a făcut glume și pe tema unui clip viral în care președintele SUA Donald Trump, întrebat cum se simte după moartea activistului MAGA, dădea detalii despre renovarea Casei Albe.

Momentul care pare că a atras criticile și în cele din urmă suspendarea pe termen nedeterminat a emisiunii „Jimmy Kimmel Live” conținea o observație despre presupusa afiliere politică a asasinului lui Charlie Kirk și o acuzație la adresa taberei conservatoare cum că încearcă să folosească incidentul în scop politic.

„Am coborât și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel în emisiunea difuzată luni.

El a folosit acest subiect și pentru a-l ironiza pe Donald Trump, difuzând un clip viral în care președintele SUA discuta despre renovarea Casei Albe atunci când este întrebat cum se simte după moartea lui Kirk.

„Vineri, Casa Albă a arborat steagurile în bernă, ceea ce a stârnit unele critici, dar, din punct de vedere uman, se vede cât de greu îi este președintelui”, a spus Kimmel.

După clipul care îl surprinde pe Trump vorbind despre construcția unei noi săli de bal la Casa Albă, Kimmel a continuat cu glumele.

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

„(Trump) se află în a patra etapă a doliului: construcția. Demolare, construcție”, a spus Kimmel, stârnind râsul publicului.

„Nu așa deplânge un adult moartea cuiva pe care îl numea prieten. Așa deplânge un copil de 4 ani moartea unui peștișor auriu, da?”, a adăugat prezentatorul.

Marți, Kimmel l-a acuzat pe Trump că „ațâță focul”

Charlie Kirk, cunoscut pentru opiniile sale divizive și stilul agresiv de dezbatere, a fost împușcat în gât în timp ce vorbea la o universitate din Utah în urmă cu o săptămână.

Tyler Robinson, un suspect în vârstă de 22 de ani a fost acuzat de uciderea sa, iar motivul exact al faptei rămâne deocamdată neclar.

Comentariile lui Kimmel pe tema afilierii politice a suspectului par să facă referire la o teorie care a apărut inițial pe rețelele sociale, din cauza mesajelor inscripționate pe cartușele descoperite alături de arma crimei, și a comentariilor făcute de Robinson, anterior crimei, pe platforma Discord.

Acestea i-au făcut pe unii să speculeze că tânărul ar fi fost adeptul unei mișcări rivale, de extrema dreaptă, a Turning Point USA, organizația conservatoare fondată și condusă de Charlie Kirk.

Marți, Jimmy Kimmel a adăugat că Trump „ațâță focul” atacând oamenii de stânga, președintele american și susținătorii săi susținând, în schimb, că Robinson este un extremist de stânga.

Tabăra conservatoare și autoritățile au sugerat că suspectul, provenit dintr-o familie de votanți republicani, s-a radicalizat și a împărtășea convingeri de stânga.

Cum a ajuns emisiunea lui Jimmy Kimmel să fie scoasă de pe post

Comentariile făcute de Kimmel despre uciderea lui Charlie Kirk au atras o reacție din partea președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, care a îndemnat posturile locale de televiziune să nu mai difuzeze emisiunea „Jimmy Kimmel Live” pe ABC.

Carr, numit în funcție de Trump după revenirea sa la Casa Albă în luna ianuarie, a sugerat că agenția guvernamentală ar putea deschide o anchetă și că posturile de televiziune ar putea fi amendate sau și-ar putea pierde licențele dacă se constată că au găzduit un model de comentarii distorsionate.

„Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu cu comentatorul conservator Benny Johnson, difuzat miercuri.

„Disney (n.r. compania care deține televiziunea ABC) trebuie să arate o schimbare aici, dar posturile individuale licențiate care preiau conținutul lor trebuie să ia atitudine și să spună că aceste prostii, în măsura în care vor fi difuzate în viitor, nu sunt ceva ce considerăm că servește nevoilor comunităților noastre locale”, a continuat acesta.

După declarația lui Carr, Nexstar Media Group a anunțat că va înceta difuzarea emisiunii pe cele 32 de posturi afiliate ABC, invocând comentariile lui Kimmel. Nexstar, care are nevoie de aprobarea FCC pentru tranzacția de 6,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea rivalului Tegna, a fost lăudată de Carr, care a spus că compania „a făcut ceea ce trebuia”.

La scurt timp după ce Nexstar și-a anunțat decizia, ABC a declarat, de asemenea, că Kimmel va fi retras din emisie. Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din țară, a declarat de asemenea apoi că nu va difuza emisiunea lui Kimmel, chiar dacă ABC decide să o readucă, cu excepția cazului în care se vor lua „măsuri adecvate”.

ABC, care difuzează emisiunea de seară a lui Kimmel din 2003, a acționat rapid după ce Nexstar Communications Group a anunțat că va retrage programul lui Kimmel, declarând că afirmațiile lui Kimmel despre moartea lui Kirk „au fost ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului politic național”.