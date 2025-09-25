VIDEO „Ce bine ard”. Spionajul militar ucrainean revendică noi lovituri în Crimeea, inclusiv distrugerea a două aeronave militare Antonov An-26

HUR a publicat pe 25 septembrie 2025 o înregistrare video care arată cum forțele ucrainene distrug două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. SURSA FOTO: HUR

Serviciul militar de informații al Ucrainei (HUR) a anunțat joi, 25 septembrie, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone asupra peninsulei anexate Crimeea, scrie The Kyiv Independent.

Atacul face parte din eforturile continue de a distruge echipamentele rusești de mare valoare din peninsulă, a afirmat HUR.

Conform agenției ucrainene de spionaj militar, forțele sale speciale au incendiat aeronavele și au distrus un sistem radar de supraveghere la suprafață al rușilor, împreună cu stația radar de coastă MR-10M1 Mys M1.

Antonov An-26, un avion militar ușor cu două turbopropulsoare fabricat în Uniunea Sovietică, a fost utilizat pe scară largă pentru transportul pe distanțe scurte și medii, fiind capabil să transporte până la 40 de soldați sau 5,5 tone de marfă.

Stația radar este un sistem de apărare de coastă care asigură avertizarea timpurie și urmărește țintele maritime de suprafață.

/2. One of the Russian An-26 destroyed during the drone raid on Kacha military airfield in Crimea. An-26, 30 Blue, RF-46878. Illustrative image dated 2023. (44.77009, 33.57114) pic.twitter.com/HRhK4dJfbp — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 25, 2025

„Cât de bine ard avioanele de transport An-26 ale moscoviților – urmăriți videoclipul!”, a scris HUR, în mesajul publicat în mediul online, alături de o înregistrare video cu atacul.

🇺🇦GUR destroyed two 🇷🇺 An-26 transport planes and two coastal radars were damaged

Among the affected radars – a surface radar station and a coastal radar MR-10M1 "Mys M1" pic.twitter.com/MDVgckWfxm — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 25, 2025

Zwei russische Flugzeuge An-26 und Küstenradare wurden von den „Phantomen“ des Hauptnachrichtendienstes auf der Krim zerstört pic.twitter.com/PsiURaeCdl — Andy Schneider (@AndySch64494719) September 25, 2025

Peninsula Crimeea, anexată de Rusia încă din 2014, rămâne o țintă cheie a atacurilor ucrainene, în ultimele săptămâni intensificându-se operațiunile împotriva aerodromurilor, stațiilor radar și altor infrastructuri militare de pe peninsulă.

HUR a anunțat duminică, 21 septembrie, distrugerea a trei elicoptere rusești Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea.

O zi mai târziu, forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka, tot în peninsulă.