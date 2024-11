VIDEO Charles Manson recunoaște într-o înregistrare audio, care nu a fost publică până acum, că a comis mai multe crime decât se știa anterior

Cunoscutul lider de cult și criminal în serie Charles Manson pare să recunoască, într-o înregistrare audio publicată recent în cadrul unui teaser pentru un documentar, Making Manson, comiterea mai multor crime decât se știa anterior, relatează The Guardian și BBC.

Manson a recunoscut implicarea sa în crimele care au avut loc înainte de formarea celebrei secte Manson Family (Familia Manson).

„Vezi, există o întreagă parte a vieții mele despre care nimeni nu știe”, este auzit Manson spunând într-una dintre casete, care apar într-o nouă serie de documentare Making Manson.

„Am locuit o vreme în Mexic. Am fost la Acapulco, am furat niște mașini. (…). M-am implicat în câteva crime. Mi-am lăsat pistolul Magnum 357 în Mexico City și am lăsat niște oameni morți pe plajă”, se aude acesta spunând.

Asociații lui Manson, precum și fostul său coleg de celulă, Phil Kaufman, sunt de asemenea intervievați.

„Charlie era foarte bun la a fi rău și să nu arate acest lucru”, spune Kaufman în teaserul serialului.

În serial, Manson „povestește crimele timpurii care au dus la crimele din vara lui ’69”, potrivit serviciului de streaming Peacock.

Potrivit Peacock, seria documentară în trei părți investighează 20 de ani de conversații nedifuzate înainte, în care Manson vorbește despre crimele sale, despre devenirea sa și despre Familie, un cult condus de Manson de la sfârșitul anilor 1960 până la începutul anilor 1970. Liderul cultului nu a comis el însuși crimele, preferând să-și convingă adepții să o facă.

În vara anului 1969, Familia Manson a ucis nouă persoane, inclusiv pe actrița Sharon Tate, care era însărcinată și era căsătorită pe atunci cu Roman Polanski.

Manson și adepții săi au fost arestați în 1969. La procesul său din 1970, Manson s-a prezentat ca o forță demonică, apărând cu o svastică nazistă pe frunte.

La o audiere de eliberare condiționată din 2012, care a fost respinsă, Manson era citat că i-a spus unuia dintre psihologilor săi din închisoare: „Sunt special. Nu sunt ca deținutul obișnuit. Mi-am petrecut viața în închisoare. Am băgat cinci oameni în mormânt. Sunt un om foarte periculos.”

Manson, care a murit din cauze naturale în noiembrie 2017, a ispășit peste 40 de ani într-o închisoare din Corcoran, California, pentru crimă de gradul întâi și conspirație la crimă.