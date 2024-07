VIDEO Ciclist francez, amendat pentru că s-a oprit să-și sărute soția în timpul Turului Franței: „Sunt dispus să plătesc în fiecare zi și să trăiesc din nou acest moment”

Ciclistul francez Julien Bernard a fost amendat cu 200 de franci elvețieni (205 euro) de către Uniunea Internațională de Ciclism (UCI) după ce s-a oprit pentru a-și săruta soția în timpul etapei a șaptea contra-cronometru din Turul Franței, relatează sâmbătă Reuters și BBC News.

La 15 minute după începerea contratimpului de vineri, care a avut loc în regiunea natală a lui Bernard, Burgundia, ciclistul s-a oprit pentru a-și săruta soția și fiul cel mic, care se aflau pe drum, într-un grup de rude și prieteni.

This is what the Tour is all about 💛

Julien Bernard of Lidl – Trek enjoys this special moment during stage 7 with his family #TDF2024



🎥ASO pic.twitter.com/Bbnw6xy3ef