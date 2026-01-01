VIDEO Cine este dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin care a făcut spectacol și a ridicat sala în picioare la Concertul de Anul Nou de la Viena

Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, a marcat câteva premiere şi a transmis tuturor un mesaj de „pace şi bunătate”. Tot pentru prima dată, un dirijor a coborât în public şi a înconjurat grandioasa Musikverein cu bagheta în mână în timpul Marşului lui Radetzky. Spectatorii, entuziasmaţi, au imortalizat momentul cu telefoanele, „încălcând” eticheta clasică a unui asemenea eveniment.

Ediția din 2026 a spectacolului a adus o premieră: orchestra a fost dirijată pentru prima dată la Concertul de Anul Nou de canadianul Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, cunoscut publicului român pentru participările sale la Festivalul „George Enescu”.

„Membrii Filarmonicii din Viena şi cu mine vă dorim în primul rând pacea în inimile voastre, pacea cu oamenii care vă înconjoară şi mai ales pacea între toate naţiunile lumii. Cu pacea vine bunătatea, doar cu bunătatea vine pacea, de aceea vă doresc tuturor bunătate în inimile noastre, bunătatea unul către altul, bunătatea de a accepta diferenţele celuilalt. Muzica poate să ne unească pe toţi, pentru că toţi trăim pe aceeaşi planetă”, a transmis dirijorul canadian înainte ca Orchestra Filarmonică din Viena să interpreteze celebrul vals „Dunărea Albastră”, scrie News.ro.

Cine este Yannick Nézet-Séguin

Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, este un dirijor de renume internațional. Dirijorul canadian a urcat pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou de la Viena.

El este director muzical al Operei Metropolitane din New York din 2018, director muzical al Orchestrei din Philadelphia din 2012 şi conduce Orchestra Metropolitană din Montreal de 25 de ani. De asemenea, este dirijor onorific al Orchestrei Filarmonice din Rotterdam, unde a fost dirijor principal între 2008 şi 2018.

Nézet-Séguin are o relaţie strânsă de mai bine de 15 ani cu Filarmonica din Viena, pe care a dirijat-o în premieră în 2010.

Pe lângă capodoperele dinastiei Strauss, Nézet-Séguin a introdus în programul orchestrei vieneze la 1 ianuarie cinci lucrări care au fost interpretate pentru prima dată la un concert de Anul Nou.

Concertul de Anul Nou de la Viena. Foto: Dieter Nagl / Xinhua News / Profimedia

Între ele, două partituri scrise de compozitoarele Josephine Weinlich şi Florence Price: polka mazur Sirenen Lieder, scrisă în vara anului 1868 pentru debutul propriei orchestre feminine pe care compozitoarea austriacă a fondat-o la vârsta de 20 de ani şi pe care a dirijat-o de la pupitrul primei viori, la fel ca Johann Strauss. În schimb, „The Rainbow Waltz” de Florence Price a fost compusă iniţial pentru pian şi redescoperită abia în 2009, împreună cu numeroase alte manuscrise ale acestei compozitoare de culoare, care în ciuda segregării şi rasismului a reuşit să se impună la începutul secolului al XX-lea ca prima compozitoare afro-americană recunoscută.

Programul energic şi multifaţetat al Concertului de Anul Nou 2026, care a fost transmis de Televiziunea Română, a inclus în principal lucrări ale membrilor dinastiei Strauss, dar şi compoziţii de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè şi Hans-Christian Lumbye.

Din orchestra vieneză a făcut parte și Adela Frăsineanu, violonistă de origine română.

Cel mai mediatizat concert al tuturor timpurilor

Astfel, Concertul de Anul Nou de la Viena a prezentat în acest an un program special de peste două ore care a cuprins, pe lângă rafinamentul muzicii dinastiei Strauss, şi câteva premiere absolute. Şi în 2026, Concertul de Anul Nou a transformat Orchestra Filarmonicii din Viena în cel mai important ambasador muzical al Europei, cu tot ce are mai reprezentativ bătrânul continent în materie de graţie şi armonie, a scris TVR.

Concertul de Anul Nou de la Viena. Foto: Dieter Nagl / Xinhua News / Profimedia

Mesajul către lume al concertului din capitala europeană a muzicii a fost, mai mult ca niciodată, unul de speranţă şi pace. 1 ianuarie 2026 este ziua care marchează aniversarea a 68 de ani de când acest „concert al concertelor” este transmis, prin intermediul camerelor de televiziune, în întreaga lume. Anul acesta Concertul de Anul Nou a fost televizat în peste 150 de ţări de pe mapamond şi urmărit de mai mult de 50 de milioane de telespectatori.