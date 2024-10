VIDEO Ciolacu se delimitează de acuzațiile Laurei Vicol față de ancheta Recorder: Nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD

Premierul Marcel Ciolacu spune că nu a discutat cu Laura Vicol înainte ca aceasta să-și dea demisia din PSD, după ancheta Recorder privind afacerea Nordis și s-a delimitat de acuzațiile acesteia. „Nu are nicio treabă afacerea Nordis cu Partidul Social Democrat. Am văzut și eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo și de aceea împreună cu domnul Simonis am modificat legislația ca să nu se mai intample acest lucru. Scurt și la obiect”, a răspuns Ciolacu.

„Nu am avut nicio discuție cu domna Vicol și mi se pare corect gestul făcut de către dânsa”, a declarat vineri premierul Marcel Ciolacu, întrebat de jurnaliști despre demisia Laurei Vicol din PSD.

Liderul PSD s-a delimitat și de acuzațiile acesteia că ancheta Recorder privind afacerea Nordis ar fi făcută și pentru a decredibiliza imaginea PSD.

„O puteți întreba pe dna Vicol. Nu am treabă, nu vă supărați… Eu înțeleg ce încercați. Eu vă spun un singur lucru: nu are nicio treabă afacerea Nordis cu Partidul Social Democrat. În acest moment este o treabă. Nu știu dacă este ceva în Justiție. Am văzut și eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo și de aceea împreună cu domnul Simonis am modificat legislația, ca să nu se mai întâmple acest lucru. Scurt și la obiect”, a răspuns iritat liderul PSD.

Legislația în domeniul imobiliar nu a fost modificată, cum a susținut vineri liderul PSD Marcel Ciolacu. Cel mai probabil premierul s-a referit la proiectul inițiat de PSD după scandalul afacerii Nordis.

PSD și PNL se întrec în inițiative de modificare a legislației după scandalul Nordis

După investigația Recorder despre proiectul imobiliar Nordis, „afacerea unui clan politico-imobiliar cu conexiuni la cel mai înalt nivel”, parlamentarii PSD au depus în Senat un proiect legislativ prin care limitează avansul pe care îl pot cere dezvoltatorii imobiliari de la clienții lor, pentru imobilele în construcție. Inițiativa legislativă prevede că dezvoltatorul poate solicita un avans de maximum 10% din prețul total al imobilului.

În replică, PNL a acuzat că PSD blochează un proiect din 2019 care prevede avans de maximum 10%. PNL susține că proiectul este blocat de PSD, chiar în comisia juridică din Camera Deputaților, condusă până marți de Laura Vicol.

Inițiativa PNL prevede că un dezvoltator imobiliar nu poate pretinde o sumă mai mare de 10% din costul imobilului, ca plată în avans sau taxă de rezervare, din partea unui cumpărător, fără a încheia în prealabil o promisiune de vânzare, înscris autentic, cu o astfel de persoană și fără să autentifice acel antecontract de vânzare.

Laura Vicol a demisionat din PSD, după ancheta Recorder despre afacerea Nordis

Deputata Laura Vicol a înștiințat organizația PSD Dolj că demisionează din partid și acuză un „linșaj mediatic” și o „campanie de denigrare” împotriva sa, dar și pentru destabilizarea PSD, potrivit unui document obținut de HotNews.

Anunțul demisiei din PSD a Laurei Vicol a fost publicat inițial de G4Media.

Demisia vine la trei zile de la investigația Recorder privind proiectul imobiliar Nordis, „afacerea unui clan politico-imobiliar cu conexiuni la cel mai înalt nivel”. Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

„Atacurile grave la adresa mea și a familiei mele orchestrate sub formă de linșaj mediatic și campania de denigrare vizează nu doar distrugerea noastră ci și destabilizarea credibilității partidului din rândul căruia am făcut parte”, scrie Vicol.

„Pentru a elimina orice falsă suspiciune aruncată în spațiul public în goana unora care așa înțeleg să-și promoveze non-valoarea, vă rog să luați act de demisia mea”, le transmite deputata colegilor din PSD Dolj.

La o zi după publicarea anchetei, Laura Vicol a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, iar Marcel Ciolacu a anunțat că nu se va regăsi pe lista pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Ea este în continuare deputat, funcție din care nu a demisionat.

Cum o lăuda Ciolacu pe Vicol: „Nici coruptă, nici neprofesionistă”

În octombrie 2020, când a fost propusă pe lista de parlamentare, de către de organizaţia Dolj, Ciolacu spunea despre Laura Vicol că nu a auzit să fie „nici coruptă, nici neprofesionistă„

În decembrie 2021, la numirea ei ca șef al Comisiei Juridice, Marcel Ciolacu afirma că nu are „nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce priveşte profesionalismul dânsei”. „Dimpotrivă am văzut multe propuneri legislative foarte bine făcute”, spunea atunci Ciolacu.