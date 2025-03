VIDEO Crin Antonescu, la HotNews: Nu am văzut nici măcar cizme britanice la sol sau cizme franceze şi cred că nu e cazul să vedem vreodată cizme româneşti în Ucraina / Legitimitatea lui Donald Trump nu poate fi pusă la îndoială 

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și Minorități la funcția de președinte al României, Crin Antonescu, spune că nu este „trumpist”, deși și-a dorit o victorie a republicanilor în SUA la alegerile prezidențiale din noiembrie. Despre situația din Ucraina, Antonescu a afirmat, luni, la podcastul politic HotSpot, că trupele României trebuie să rămână în țară pentru apărarea țării și, deci, a flancului estic al NATO, de aceea nu susține trimiterea de trupe de pace în țara vecină.

Moderatorul podcastului HotSpot l-a întrebat pe Crin Antonescu dacă este „trumpist”.

„Nu. Sunt un om care a urmărit evoluția politicii americane, atât cât poate să o urmărească un outsider. Am urmărit evoluția lui Donald Trump. Nu sunt un simpatizant personal. Personajul Trump nu e personajul ideal pentru mine din punct de vedere politic. Dar, eu personal mi-am dorit din afară o victorie a republicanilor la aceste alegeri”, a răspuns Crin Antonescu.

„Nu sunt trumpist, dar iau act de faptul că la Casa Albă se află Donald Trump, că el are o susținere în interiorul SUA și o majoritate cum de multă vreme nu s-a realizat pe ambele Camere, pe toate celelalte structuri, pe guvernatori și că, deci, toate lucrurile care vin de la Washington și sunt puternice și anunță mari schimbări trebuie luate foarte în serios”, a continuat el.

Crin Antonescu spune că „legitimitatea lui Donald Trump nu poate fi pusă la îndoială”.

„Și numărul de voturi, și victoria completă a republicanilor nu poate fi pusă la îndoială, îi oferă o legitimitate cum puțini președinți americani au avut la începutul mandatului, în ultimele decenii”, a declarat candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din mai.

Crin Antonescu: Continui să cred că nu trebuie să vedem cizme românești în Ucraina

Crin Antonescu a spus că pentru rezolvarea războiului din Ucraina este nevoie atât de UE, cât și de NATO.

„SUA azi înseamnă Donald Trump. Soluționarea chestiunilor privitoare la Ucraina, la securitatea UE sau a unei țări ca România, la NATO, toate astea țin, în mod fundamental, esențial, de SUA. Astăzi, în perioada următoare, SUA înseamnă Trump”, consideră el.

Despre summitul liderilor europeni de duminică, de la Londra, Crin Antonescu a spus că îl „bucură” implicarea Marii Britanii în acest subiect. El a vorbit și despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina. Întrebat dacă România vorbeşte pe două limbi în condiţiile în care preşedintele interimar, Ilie Bolojan, se aliniază concluziilor liderilor care au participat la summitul de la Londra, care au transmis că Ucraina trebuie pusă în cea mai puternică poziţie posibilă.

„România astăzi vorbeşte pe limba preşedintelui interimar. Eu nu am nicio calitate să vorbesc în numele României şi nu am această pretenţie. În acelaşi timp, nu am nicio obligaţie sau nicio constrângere să nu expun nişte puncte de vedere ale unui candidat la alegerile prezidenţiale în legătură cu chestiuni punctuale. Şi dacă alţi candidaţi nu au făcut-o, eu o fac”, a spus Antonescu.

„În legătură cu cizmele la sol, bun, sigur că eu am urmărit cu mare atenţie declaraţia premierului Starmer (…), dar eu cred că aici deocamdată e vorba doar de o idee. Nu am văzut nici măcar cizme britanice la sol sau cizme franceze şi continui să cred că nu e cazul să vedem vreodată cizme româneşti”, a mai declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a explicat și de ce nu consideră că România ar trebui să trimită trupe în Ucraina.

„Sigur că întărirea flancului estic al NATO este o chestiune de maxim interes pentru noi. De aceea, atunci când am spus că nu consider că e cazul ca noi să avem trupe de vreun fel în Ucraina, tocmai am justificat această declarație prin faptul că nu avem foarte multe și avem nevoie de ele pentru apărarea teritoriului nostru și, deci, pentru apărarea frontului estic al NATO”, a explicat Antonescu.