VIDEO „Curăț, Lioșa!” Ce fac câțiva soldați ruși cu muniția de mortier primită de la nord-coreeni

Imagini postate pe un cont rusesc de Telegram, arată cum un soldat rus curăță de rugină obuze de mortier de 82 mm de fabricație nord-coreeană.

Clipul a fost preluat de WarTranslated (Dmitri), un cont de pe rețeaua X cunoscut pentru distribuirea și traducerea de imagini video și texte din limba rusă.

Iată cum noi pregătim muniția, curățând rugina, sortând și împachetând, spune cel care filmează, abia stăpânindu-și un hohot de râs.

„Curăț Lioșa, nu curățăm!”, îi răspunde cel care spală obuzele de mortier într-o cutie de tablă cu apă. „Unii au sarcină să filmeze, alții…”, continuă el.

„Eu supraveghez procedura”, i-a răspuns vesel cel care filmează.

Russian soldiers cleaning grease and rust from 82-mm mortar shells supplied by strategic ally North Korea. pic.twitter.com/bq14WG9Wgu