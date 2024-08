VIDEO „Daţi-ne arme acum, nu promisiuni”, le-a transmis Zelenski aliaţilor Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri seară un apel dur la ţările aliate, afirmând că ţara sa are nevoie de arme livrate la timp, nu de promisiuni.

„Livrarea rapidă este crucială chiar acum. Unele pachete au fost anunţate şi s-a votat asupra lor, dar nu au fost încă livrate Ucrainei. Frontul luptă cu obuze şi echipament, nu cu cuvinte precum ‘mâine’ sau ‘curând’”, a spus Zelenski în discursul său zilnic televizat, conform Agerpres.

