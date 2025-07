VIDEO Demonstrație de forță a Kremlinului. Flota rusă a trimis 150 de nave de război și își testează arsenalul maritim în „Furtuna din iulie”

Flota rusă din Pacific a lansat o serie de exerciții navale majore menite să testeze capacitatea sa de a proteja infrastructura maritimă critică, a relatat joi agenția rusă de presă Interfax, citând serviciul de presă al flotei.

Exercițiile militare de amploare, care au început săptămâna aceasta în regiunile Primorie și Kamceatka din Extremul Orient, au inclus operațiuni comune cu Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) și unități de patrulare ale Gărzii de Coastă, a precizat serviciul de presă al flotei.

Exercițiile fac parte dintr-o inițiativă de instruire extinsă denumită „Furtuna din iulie”, care are ca scop îmbunătățirea pregătirii pentru luptă în scenarii „non-standard”, notează publicația rusă independent The Moscow Times.

Navele de patrulare care operează în apropierea Vladivostokului au simulat răspunsuri la un atac al unor nave de suprafață fără pilot (drone maritime) și drone aeriene.

Simularea a presupus trimiterea unor drone „inamice”, care s-au apropiat de Podul Russky, ceea ce a provocat o intervenție din partea elicopterelor Mi-8 și Ka-27PS care transportau echipe antitero.

Forțele ruse au neutralizat amenințările folosind arme de calibru mic și drone de atac lansate de pe o navă de război, a precizat flota.

Într-o fază separată a exercițiului, corveta Gremyashchy a lansat o rachetă antisubmarină asupra unei ținte de antrenament scufundate în Oceanul Pacific, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Exercițiile „Furtuna din iulie”, care se desfășoară până pe 27 iulie, acoperă mai multe teatre navale rusești, inclusiv regiunile Pacificului, Arcticii, Mării Baltice și Mării Caspice.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că operațiunea implică peste 150 de nave de război și nave de sprijin, 120 de aeronave, 10 sisteme de rachete de coastă, aproape 1.000 de echipamente militare și peste 15.000 de soldați din toate cele patru flote majore ale Rusiei.

