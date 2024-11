VIDEO Drone lansate de Rusia în timpul atacului asupra Ucrainei au ajuns în Republica Moldova. Ce spun autoritățile de la Chișinău

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a postat duminică imagini video din satul Ruseni, raionul Edineţ, din nordul țării, care surprind sunetul trecerii la joasă altitudine a unor aparate de zbor, în contextul atacului masiv al Rusiei, cu peste 200 de rachete și drone, care a vizat infrastructura energetică a Ucrainei.

Potrivit publicației NewsMaker.md, imaginile publicate de ministrul moldovean al Afacerilor Externe au fost înregistrate în această dimineață în satul Ruseni din raionul Edineț. Acestea au fost difuzate anterior și de publicația NordNews, care a menționat că imaginile, ce surprind sunetul și trecerea la joasă altitudine a rachetelor deasupra localității, i-au fost trimise de către un localnic.

Pe lângă imagini, ministrul Mihai Popșoi a scris că „exploziile din apropierea graniței noastre și observarea dronelor zburând la joasă altitudine deasupra satelor subliniază riscurile la care sunt expuși cetățenii noștri din cauza războiului brutal al Rusiei”.

„Condamnăm cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către rachetele și dronele Rusiei care vizau infrastructura critică a Ucrainei astăzi”, a adăugat Popșoi.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr