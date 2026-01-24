VIDEO O femeie și copilul ei de un an, sechestrați în București de fostul partener. Poliția a intervenit în forță: „Tonalitatea vocii ne spunea că există un pericol iminent”

Polițiștii au intervenit după ce au fost anunțați de o femeie că prietena ei este ținută cu forța într-o locuință din București și amenințată cu un cuțit de fostul concubin, conform comunicatului transmis sâmbătă de Poliția Capitalei.

Când au ajuns la fața locului, oamenii legii „au discutat cu femeia în cauză, prin ușă, care a declarat că este în siguranță și nu dorește intervenția Poliției”.

„În locuință se mai afla și copilul femeii, în vârstă de 1 an. Aceasta comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, amenințând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliția”, au mai spus polițiștii bucureșteni.

Verificările au arătat că bărbatul respectiv este vizat de un ordin de protecție, fără monitorizare electronică.

„La locație s-au deplasat negociatori din cadrul SAS. În urma activităților derulate, polițiștii SAS au pătruns în imobil și l-au imobilizat pe bărbat. De asemenea, femeia și copilul acesteia sunt în afara oricărui pericol. Cercetările sunt derulate de polițiștii Secției 25 de Poliție”, se mai arată în comunicat.

Intervenție a Poliției în București, sâmbătă, 24 ianuarie 2026. Sursa: DGPMB

„Tonalitatea vocii victimei ne spunea că exista un pericol iminent”

În cadrul unor declarații de presă acordate sâmbătă seară, un reprezentant al Poliției a spus că „s-a decis intervenția în forță” în momentul în care victima nu le mai răspundea.

„Avem destul de multă experiență în astfel de cazuri și tonalitatea vocii victimei ne spunea nouă, dar și colegilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (…), că exista un pericol iminent, or în acest caz avem o procedură care ne permite să intrăm în locuință pentru a reuși să salvăm viața victimei aflate în pericol – și lucrul acesta s-a și întâmplat, din fericire, în această seară”, a mai declarat reprezentantul Poliției.

Linia telefonică națională gratuită pentru victimele violenței domestice în România este 0800.500.333, disponibilă non-stop