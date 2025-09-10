VIDEO Filmul „Jaful Secolului” va fi propunerea României pentru Premiile Oscar

Filmul „Jaful Secolului” (lansat în unele țări sub denumirea „Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, a anunțat miercuri Centrul Național al Cinematografiei într-un comunicat.

Filmul pornește de la povestea hoților români care au furat capodopere de Picasso, Matisse, Gauguin și Monet din Muzeul Kunsthal din Rotterdam în 2012. Numit de presa olandeză „Jaful” sau „Furtul secolului”, el a fost „opera” imigranților români Radu Dogaru, Adrian Procop și Eugen Darie, care au reușit să intre în muzeu și să fugă cu lucrări de artă a căror valoare a fost estimată în general la 50-100 de milioane de euro.

Ei au fost arestați în iulie 2013, nu înainte însă ca mama unuia dintre ei, temându-se de gravitatea faptelor, să ardă tablourile în soba locuinței sale din Tulcea pentru a încerca să șteargă urmele lor.

Mungiu a păstrat punctul de pornire al incidentului din urmă cu 13 ani, însă a explicat că personajele sunt fictive, el axându-se pe tema migrației, pe felul în care se simt românii tratați în străinătate, și pe cum valoarea unui tablou Gauguin, spre exemplu, este de neînțeles pentru cei care muncesc pe bani puțini.

„Arta are o valoare intrinsecă, dar și contextuală, când încerci să o exprimi în bani e întotdeauna problematic, iar când teleportezi opere de artă într-o societate unde oamenii se luptă să supraviețuiască se nasc tot felul de întrebări”, a subliniat Mungiu într-un interviu acordat curatorial.ro.

„Jaful Secolului” a câștigat marele premiu la Festivalul de Film de la Varșovia

Lungmetrajul Jaful Secolului a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Varșovia, unde a câștigat premiul pentru Cel mai bun film. Ulterior a fost prezentat în Competiție la Festivalul Internațional de Film de La Tokyo, fiind distins cu premiul pentru Cea mai bună actriță pentru Anamaria Vartolomei și la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unde a primit Premiul Publicului. Premiera națională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF.

Filmul va fi lansat pe 23 septembrie în cinematografele din România.

Anamaria Vartolomei, Ionuț Nicolae și Rareș Andrici joacă în rolurile principale, iar Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Thomas Ryckewaer și Mike Libanon completează distribuția.

Jaful Secolului este o co-producție româno-belgiană-olandeză, produs de Mindset Productions, în co-producție cu Mobra Films, Lunanime, Les Films du Fleuve, Bastide Films, Filmgate Films, Film i Vast și Avanpost Media. Filmul este realizat cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei.

Când va fi dezvăluită lista scurtă pentru următoarea gală a Premiilor Oscar

Lista scurtă pentru nominalizările la gala din 2026 a Premiilor va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

Anul trecut filmul propus de România pentru Premiile Oscar a fost lungmetrajul Trei kilometri până la capătul lumii, după ce a fost premiat cu Queer Palm la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

Lungmetrajul de dramă regizat de Emanuel Pârvu nu a trecut însă de faza de preselecție și nu a prins lista scurtă a nominalizărilor.

Documentarul Colectiv regizat de Alexander Nanau și produs de Bianca Oana a rămas până în prezent singurul film românesc care a prins lista scurtă pentru cea mai prestigioasă gală a industriei cinematografice. Filmul despre tragedia de la clubul Colectiv a fost nominalizat în 2020 la Premiul Oscar pentru cel mai bun Documentar.