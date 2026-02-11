VIDEO Furioși pe acordul cu Mercosur, fermierii spanioli au blocat Madridul cu sute de tractoare. „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni”

Tractoare pe strada Génova spre Plaza de Colón, pe 11 februarie 2026, în Madrid (Spania). Protest al fermierilor spanioli. FOTO: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aproximativ 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor guvernului iberic, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și țările blocului sud-american Mercosur și față de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Manifestanții au intrat în capitala Spaniei din mai multe direcții, în cinci coloane, pentru a se îndrepta spre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, unde și-au prezentat revendicările, notează Agerpres.

Printre acestea se numără respingerea termenilor în care s-a semnat acordul de liber schimb între UE și statele Mercosur, deoarece protestatarii consideră că implementerea lui va aduce concurență neloială pentru agricultorii europeni.

Las columnas de tractores llegando al Ministerio de Agricultura y Ganadería. pic.twitter.com/wSZjsPuKSn — Asaja Valladolid (@AsajaValladolid) February 11, 2026

De asemenea, protestatarii se opun scăderii sumei prevăzute pentru PAC începând din 2028.

Concret, profesioniștii din sectorul agricol denunță faptul că produsele din Mercosur care se vor exporta în Europa nu vor trebui să îndeplinească aceleași cerințe de producție precum cele europene.

„Lovitura de grație”

Protestul de miercuri a fost convocat de organizațiile Union de Uniones (Uniunea Uniunilor) și Union Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes – Unaspi (Uniunea Națională a Asociațiilor Independente din Sectorul Primar) și este prevăzut a se desfășura și în alte orașe.

🔴🚜Arranca la tractorada en Madrid: primera parada, Plaza de Colón



📸Una de la columnas atraviesa la calle Francisco Silvela dirección Plaza de Colón https://t.co/XPwIzW9qvs pic.twitter.com/V41qE4pSHb — AGROPOPULAR (@agropopular) February 11, 2026

„Ne jucăm mult (…) și, atenție! fac un apel către consumatori: azi știm că, dacă vom cumpăra un file, acel file va fi sănătos, se poate mânca. Începând de anul viitor, dacă se semnează acordul, acel file de vită s-ar putea să fie cu hormoni”, a avertizat coordonatorul Union de Uniones, Luis Cortes.

Potrivit președintelui Unaspi, Miguel Angel Aguilera, acordul cu Mercosur este „lovitura de grație” care va pune capăt sectorului primar european și care, în afară de faptul că va afecta sectorul agricol, va avea impact și asupra cetățenilor. „Îi va afecta direct”, a atenționat el.

Protestatarii susțin că au adus peste 500 de tractoare la protestul din Madrid și că au fost mii de participanți.

🇪🇸 | Cortado el centro de Madrid por la tractorada camino del Ministerio de Agricultura contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes en la PAC.



500 tractores y 10.000 manifestantes se reúnen en protesta:



«Con estos golfos en el gobierno ser agricultor será un infierno!!» pic.twitter.com/z2WyU8dXFf — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) February 11, 2026

De la începutul anului, continuă protestele din sectorul agricol spaniol. Pe 29 ianuarie, peste 25.000 de fermieri și crescători de animale au manifestat cu 15.000 tractoare în majoritatea regiunilor, din aceleași motive. Aceștia au fost convocați de organizațiile sectoriale majoritare: Asaja, COAG și UPA.

UE și Mercosur au semnat acordul de liber schimb pe 17 ianuarie, la Asuncion, după 26 de ani de negocieri.

Însă, pe 21 ianuarie, Parlamentul European a decis să îl trimită la Curtea de Justiție a UE (CJUE) pentru a verifica dacă este compatibil cu tratatele comunitare, ceea ce a blocat aplicarea acordului până când se vor pronunța judecătorii.