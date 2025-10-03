VIDEO. Granturi de 50.000-300.000 EUR pentru firme micro: Atenție la capcana de a pleca de la oportunitate”! Directorul ADR Sud Muntenia are un sfat pentru antreprenori

Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, că se așteaptă la „o avalanșă de proiecte”, care să fie depuse de antreprenori pentru granturile de câte 50.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care investesc în județul Prahova. El a sfătuit antreprenorii să-și evalueze bine capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit.

În perioada 30 iulie-30 septembrie 2025, microîntreprinderile au depus 46 de proiecte, solicitând finanțări totale de 11,94 milioane EUR, ceea ce înseamnă 42,84% din alocarea disponibilă în apelul de proiecte destinat județului Prahova, din cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ).

Antreprenorii mai au timp până pe 30 noiembrie 2025 să depună proiecte în cadrul acestui apel, care beneficiază de un buget total de 27,8 milioane EUR, iar cei de la ADR Sud Muntenia se așteaptă la un număr mare de aplicații pe final de sesiune.

