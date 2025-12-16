VIDEO Imagini dramatice cu doi soți în vârstă care încearcă să-l oprească pe unul din atacatorii din Sydney înainte să fie împușcați

Doi soți vârstnici care au încercat să-i ia arma unuia dintre atacatorii de la celebra plajă Bondi Beach din Sydney au fost împușcați mortal. Imagini cu intervenția acestora a fost surprinsă într-o filmare de o cameră de bord, transmite BBC.

Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și soția sa, Sofia, în vârstă de 61 de ani, care locuiau în Bondi, au fost primele două victime ale atacului.

Imagini surprinse de o cameră de bord, verificate de agenții internaționale de presă, l-au arătat pe Boris luptându-se cu atacatorul în încercarea de a-i lua arma de calibru mare. Reușește să-i smulgă arma din mână, iar la un moment dat amândoi cad la pământ, în spatele unei mașini argintii.

Pensionarul se ridică apoi și îl lovește pe atacator cu arma. Se presupune că acesta avea la el o altă armă pe care a folosit-o pentru a-l ucide pe Boris și soția lui.

„Deși nimic nu poate alina durerea pierderii lui Boris și a Sofiei, simțim un sentiment copleșitor de mândrie pentru curajul și altruismul lor. Acest lucru surprinde cine erau Boris și Sofia – oameni care au încercat instinctiv și altruist să-i ajute pe ceilalți”, a transmis familia cuplului, într-un comunicat pentru publicația Sydney Morning Herald.

BREAKING: Boris and Sofia Gurman, 69 and 61, have been identified as the couple who heroically tried to stop the terrorist as he exited his car before the Chanukah massacre in Bondi Beach.



The couple attempted to prevent him from opening fire. After several minutes of struggle,… pic.twitter.com/DDAzq6k3EF — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 16, 2025

Soții Gurman, ruso-evrei, au fost primele două persoane ucise în atacul armat de duminică, a relatat Sydney Morning Herald. Ei se numără printre cei 15 oameni uciși, plus unul dintre atacatori, în atacul care a avut loc în timpul unui eveniment care marca prima zi de Hanuka.

Cei doi erau căsătoriți de 34 de ani și se apropiau de aniversarea a 35 de ani de căsnicie, în ianuarie. „Boris era un mecanic pensionar, cunoscut pentru generozitatea sa, firea liniștită și dorința de a da o mână de ajutor oricui avea nevoie. Sofia lucra la Australia Post și era profund iubită de colegii și comunitatea ei”, a mai transmis familia.

Atacul de duminică a şocat Australia şi a fost cel mai grav atac armat din Australia din ultimii aproape 30 de ani. El este investigat ca un act de terorism îndreptat împotriva comunității evreiești.

Atacatorii erau un tată de 50 de ani și fiul său de 24 de ani, a anunțat luni poliția australiană. Bărbatul de 50 de ani a murit, iar fiul său este internat în spital în stare critică, după ce a fost și el împușcat.



