VIDEO Imagini spectaculoase cu Aurora boreală surprinse de astronauții NASA

Aurora Boreală. Foto: Zena Cardman / X

Aurora boreală care a luminat cerul din zona polară a Pământului a fost surprinsă într-o filmare publicată de astronauta NASA Zena Cardman, de la bordul Stației Spațiale Internaționale, transmite BBC.

„Nu am văzut niciodată de jos aurora boreală, dar de aici, de sus, e un spectacol des întâlnit”, a scris Zena Cardman, într-o postare publicată pe 17 noiembrie pe X, în care a prezentat și imaginile.

Cardman este comandantul misiunii SpaceX Crew-11 a NASA, care a plecat de pe Pământ pe 1 august, potrivit NASA.

Aurora boreală, sau luminile nordului, este un fenomen optic spectaculos de lumini colorate pe cerul nocturn, vizibil în regiunile polare. Se formează atunci când particule încărcate de la vântul solar interacționează cu câmpul magnetic al Pământului și cu gazele din atmosferă. Luminile sale pot varia de la verde, culoarea cea mai frecventă, la roz.

