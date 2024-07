VIDEO Imnul Israelului, fluierat pe Parc des Princes – Mesajul „Libertate pentru Palestina” afișat la un meci de la JO de la Paris

Imnul Israelului a fost fluierat miercuri pe Parc des Princes din Paris, cu ocazia meciului dintre Israel și Mali, contând pentru turneul olimpic de fotbal. De asemenea, în tribunele arenei pariziene a putut fi văzut și mesajul „Libertate pentru Palestina”.

Există multă tensiune la Paris înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, cu toate îndemnurile la calm făcute de înalți demnitari în ultima perioadă.

Pe Parc des Princes (stadionul celor de la PSG), imnul Israelului a fost fluierat la meciul cu Mali din cadrul JO 2024 (meci încheiat cu scorul de 1-1), iar la ceremonia de deschidere de vineri sportivii israelieni vor fi apărați (și) de Mossad – Serviciul de Securitate al Israelului.

13 fani prezenți la una dintre peluzele de pe Parc des Princes aveau imprimat pe tricouri mesajul „Free Palestine”, iar mulți dintre cei din jurul lor i-au aplaudat atunci când au văzut mesajul acestora.

Respectivul mesaj a fost vizibil undeva la un minut, până la intervenția forțelor de ordine.

Măsurile de securitate cu ocazia festivității de deschidere vor fi unele la nivel maxim, transmite Gazzetta dello Sport.

Vor fi 45 de mii de polițiști, zece mii de soldați, două mii de polițiști locali și alte două mii de agenți de securitate aparținând de firme private.

Delegaţia israeliană, care va fi îmbarcată împreună cu cea italiană, va beneficia şi de protecţia Mossad, asta după ce un deputat francez al stângii radicale a declarat că sportivii israelieni nu sunt bineveniţi la Jocurile Olimpice de la Paris, transmite News.ro.

Jocurile Olimpice de la Paris au loc în perioada 26 iulie – 11 august.

Momentele în care imnul Israelului este fluierat, iar mesajul „Free Palestine” poate fi văzut pe Parc des Princes

BREAKING:



The second scandal has taken place at the Paris Summer Olympics.



The crowd is booing loudly as Israel’s national anthem is played ahead of their game against Mali.



Lots of Palestinian flags in the stands pic.twitter.com/KacZSkYC97