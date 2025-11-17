VIDEO Începe construcția celui mai dificil tronson prin munți al Autostrăzii „Unirii” A8. Va fi cea mai mare sumă plătită de stat pentru un kilometru de autostradă în România

Grupul de firme de construcții UMB a primit dispoziția să înceapă proiectarea și execuția celui mai dificil lot montan din Autostrada „Unirii” A8.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni ordinul de începere pentru etapa de proiectare a celor 31,5 km din lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii ,,Unirii” – A8.

Contractul – în valoare de 5,97 miliarde lei – a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie și are o durată de realizare de 54 de luni. Acum, CNIAR a stabilit data de începere a lucrărilor: 30.03.2026, „astfel încât lucrările să demareze din 2027 și să respecte termenele prevăzute în Legea Autostrăzii A8”, susține compania.

1,17 miliarde de euro pentru 31,5 kilometri

Contractul de aproape 6 miliarde de lei pentru proiectarea și execuția lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii „Unirii” – A8 a fost semnat cu Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider Asociere) -Euro-Asfalt d.o.o. -TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB S.R.L.

În euro, suma înseamnă circa 1,17 miliarde de euro, adică un cost per kilometru de aproape 38 de milioane de euro. Este cea mai mare sumă pentru un kilometru de autostradă atribuit vreodată în România.

SA&PE, Spedition UMB, Tehnostrade, toate trei sunt firme din grupul omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cel mai prolific constructor de drumuri din ultimii ani din România.

Euro-Asfalt este o companie de construcție din Bosnia-Herțegovina, aceeași cu care UMB a intrat în asociere pentru a realiza celebrele tuneluri lipsă de pe A1 Margina – Holdea.

70% din lungimea lotului va fi prin tunel sau pe pasaje și viaducte

Lotul 2 B din A8, între Grințieș și Pipirig, este cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii, „un proiect de o complexitate tehnică ridicată, incluzând numeroase structuri, dar și volume semnificative de lucrări de consolidări și excavări”:

16 tuneluri (cel mai lung având 940 metri)

60 de poduri și viaducte, două dintre acestea cu peste 1.000 metri lungime (cel mai lung pod este cel peste râul Bistrița cu 1.275 metri)

aprox. 20 de kilometri-lungimea pasajelor și a tunelurilor, reprezentând aproape 70% din lungimea întregului lot

12,7 milioane mc de excavări. Materialul evacuat din șantier, care devine surplus, poate fi pus la dispoziția autorităților publice locale sau a oricăror alte autorități publice, cu titlu gratuit.

Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcționarea independentă, transmite CNIR.

A8 montan, noua autostradă „Umbrărescu”

După ce și-a adjudecat și execută mare parte din Autostrada „Moldovei” A7, grupul de firme al omului de afaceri Dorinel Umbrărescu a ajuns să domine și construcția sectoarelor montane din Autostrada „Unirii” A8, cea care leagă Moldova de Transilvania.

Din cele cinci sectoare de munte, UMB deja a fost contractat pe trei din ele, în timp ce pe un alt tronson a fost declarat câștigător. Pe un al cincilea sector UMB a pierdut contractul în favoarea unei asocieri conduse de constructorul român Danlin XXL.

Din cele cinci sectoare, patru sunt gestionate de CNIR, iar unul a fost licitat și contractat de CNAIR.

Stadiul tuturor tronsoanelor de pe Autostrada „Unirii” A8

Autostrada A8 are în total 11 tronsoane, în diferite stadii de implementare, iar la acest moment doar două sunt în lucru (cele din capetele montane, dinspre Tg. Mureș și dinspre Tg Neamț).

Tronsonul A8 de la Târgu Mureș la Miercurea Nirajului (24,4 km) este în prezent în faza de construire: firma din Turcia Nurol a semnat contractul în primăvara lui 2024, cu termen de finalizare sfârșitul anului 2026.

Mai departe, de la Sărățeni până la Leghin (județul Neamț), A8 a fost împărțită în cinci loturi montane, toate fiind scoase la licitație, iar unele deja contractate.

Secțiunea de munte Sărățeni-Pipirig-Leghin de pe Autostrada Unirii A8 are o lungime de 135 kilometri și include cinci loturi :

Lotul 1 C Sărățeni-Joseni (32,4 km.) – Contract atribuit UMB (1 mld euro) Lotul 1 D Joseni-Ditrău (14,4 km.) – Contract atribuit Asocierii Danlin XXL – Groma Hold-Intertranscom Impex S.R.L. Lotul 2 A Ditrău-Grințieș (37,9 km.) – Contract de 1,2 mld euro semnat cu UMB. Lotul 2 B Grințieș-Pipirig (31,5 km.) – Contract de 1,17 mld euro semnat cu UMB. Lotul 2 C Pipirig – Leghin (19,3 km) – Contract (gestionat de CNAIR) – 535 milioane de euro – semnat cu UMB.

Mai departe, pe tronsonul Tg Neamț (Leghin) – Moțca (DN2), în lungime de aproape 30 de km, contractul tot cu UMB a fost semnat la finalul lunii septembrie 2023, iar anul acesta au demarat primele lucrări.

De la Moțca (DN2) la Târgu Frumos, lung de circa 27 de kilometri, a fost atribuit Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta pentru circa 950 milioane de euro.

Următorul tronson, Tg Frumos – Lețcani (la vest de Iași), a fost și el scos la licitație în februarie: 1 miliard de euro, pentru aproape 29 de kilometri de autostradă și 13 kilometri de drum de legătură. Șase oferte au fost depuse, dar încă nu a fost stabilit un câștigător.

Ultimul tronson, care va ocoli Iașiul și va ajunge la granița cu Republica Moldova până la noul Pod peste Prut de la Ungheni, a fost scos și el la licitație: 1,8 miliarde de euro pentru 33 de kilometri de autostradă cu opt tuneluri și trei noduri rutiere. Aici la licitație s-au înscris nu mai puțin de 12 constructori.