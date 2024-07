​VIDEO INTERVIU Liviu Grigorică, enolog consultant: "Uneori ai nevoie de un şut, de cineva din exterior care să-ţi spună: trebuie să faci schimbări, dacă vrei să ai succes"

​​Liviu Grigorică – enolog consultant, trece în revistă, cu luciditate şi umor, istoricul şi esenţa meseriei sale. Am încercat să înţelegem de ce ar angaja un producător de vin un consultant, când are deja un enolog la cramă şi dacă un consultant ar trebui să se plieze pe filosofia proprietarului sau să-şi impună propria viziune. Nu în ultimul rând, am analizat şi eficienţa financiară a lucrului cu un enolog consultant.

Interviul integral:

Fragmente din interviu:

Ce este un enolog consultant?

Un profesionist cu o mare experienţă în vinificaţie, în organizarea şi conducerea unei crame şi, în plus, care are o viziune de ansamblu asupra pieţei vinului dintr-o ţara sau din lume. Este un specialist care ştie cum se face şi cum se vinde vinul şi care poate să-l ajute pe producător să facă un vin mai bun, mai adaptat pieţei şi mai aproape de ce vor consumatorii.

De ce ar angaja un producător de vin un enolog consultant?

Enologul consultant nu poate înlocui enologul cramei, care este bine să fie unul cât mai bun. De cele mai multe ori, e nevoie de cineva din exterior care să vadă cu alţi ochi atât vinurile cât şi modul de organizare al cramei. Uneori ai nevoie de cineva din afară care să vină să-ţi spună: trebuie să schimbi anumite lucruri, dacă vrei să te adaptezi pieţei şi să ai succes.

Ca producător de vin, te obişnuieşti să faci vinul într-un anumit fel şi, chiar dacă îl faci bine, la un moment dat poţi constata că nu mai merg vânzările în piaţă. Prin urmare, ajungi să te întrebi de ce. Acela e momentul când ai nevoie de un enolog consultant, pentru a identifica ce anume trebuie schimbat.

Când a apărut meseria de enolog consultant şi care e istoria ei?

Acest tip de serviciu a apărut după cel de-al doilea război mondial, la început doar zonal. În ziua de azi majoritatea consultanţilor în enologie sunt specializaţi pe anumite zone (de exemplu: Champagne, Bourgogne, Bordeaux, Cote du Rhone), dar sunt şi consultanţi care se adresează pieţei internaţionale sau locale, dintr-o ţară.

Spre exemplu, în regiunea viticolă Bordeaux, unde sunt circa 10.000 de producători, un enolog consultant lucrează cu 40-60 de crame din zona respectivă, fără ca producătorii să considere asta o problemă. Important este ca enologul consultant să ştie ce are de făcut şi să poată opera modificări „din mers”, care să nu genereze costuri suplimentare pentru producătorul de vin.

Un enolog consultant ar trebui să-şi impună stilul propriu?

În primul rând, consultantul trebuie să se adapteze posibilităţilor financiare ale cramei pentru care lucrează, la oamenii din echipă care există la faţa locului şi, cu aceste date, să maximizeze rezultatul. Dacă într-o cramă anumite lucruri funcţionează bine, nu ai de ce să le schimbi, mai ales dacă vinurile sunt apreciate de piaţă.

Pe de altă parte, un enolog consultant nu trebuie să facă peste tot acelaşi vin. El trebuie să scoată în evidenţă zona, tipicitatea soiurilor şi al arealului de producţie.

Fiecare consultant are un anumit stil şi pasionaţii pot recunoaşte vinurile făcute de aceştia în diverse zone, iar acesta nu este neapărat un lucru rău.

Care este eficienţa financiară a lucrului cu un enolog consultant?

În mod ideal, un consultant îşi doreşte să lucreze cu un enolog cât mai bun în cramă, pentru a avea un dialog uşor, fără a trebui să explice lucruri de bază. Sunt însă multe crame cu enologi foarte tineri, care trebuie să înveţe şi, în acest caz, rolul consultantului poate fi (şi) acela de a le furniza acestora informaţiile necesare.

Pentru cramele mari, care fac milioane de litri de vin pe an, consultantul nu poate lucra decât cu un enolog cu experienţă în cramă. Pentru afaceri mai mici, cu zeci sau sute de mii de litri de vin pe an, se poate lucra şi cu un enolog începător în cramă. Acesta din urmă trebuie să vrea să înveţe şi să dea dovadă de sinceritate atunci când greşeşte, pentru a se putea găsi rapid soluţiile de remediere.

În ce relaţie se află consultantul cu enologul cramei?

Relaţia între consultant şi enologul cramei este una de colaborare şi nu una de subordonare. Ambii lucrează pentru a face un vin mai bun şi pentru succesul afacerii. Faptul că apare un consultant extern nu înseamnă că enologul cramei nu e suficient de bun, ci doar că e nevoie de o altă viziune pentru a face vinuri mai bine adaptate pieţei.