VIDEO Jocurile Olimpice: Record mondial și olimpic doborât la escaladă sportivă, proba de viteză, după o cursă spectaculoasă

Sam Watson a reușit o cursă fantastică în calificările masculine la escaladă sportivă, proba de viteză, americanul reușind să oprească cronometrul la 4,75 de secunde. Vorbim despre un nou record mondial și olimpic stabilit de sportivul în vârstă de 18 ani, transmite ESPN.

„Evident, stabilirea unui nou record mondial este ceva grozav. Am fost aproape și în a doua cursă de calificare, dar o mică alunecare m-a făcut să pierd timp.

Există elemente care sporesc senzația de rapiditate a peretelui. Organizatorii au făcut o treabă incredibilă, ne-au pus în față cele mai bune condiții posibile.

De asemenea, încălzirea a fost grozavă, având un perete în spatele peretelui a ajutat cu adevărat. Antrenorii mei m-au adus la Paris în cea mai bună formă fizică posibilă”, a precizat Sam Watson.

Reamintim că escalada sportivă a fost introdusă pentru prima dată în circuitul olimpic cu ocazia evenimentului găzduit de Tokyo, în 2021.

În calificări, Sam Watson a fost cel mai rapid (4,75 – nou record mondial și olimpic), americanul fiind urmat de Amir Maimuratov (Kazahstan – 4,94 secunde) și Veddriq Leonardo (Indonezia – 4,98 secunde).

Probele de escaladă sportivă au loc în Le Bourget Climbing Venue în perioada 5-10 august.

WAHNSINN! 😳 So schnell wie Sam Watson ist noch nie ein Mensch die Wand hochgerannt! 🤯 Und nein, wir haben hier nicht am Tempo-Regler gedreht! 😎 pic.twitter.com/m4JdcocprU

Sam Watson breaks his own WORLD RECORD with a scorching climb in qualification! 🔥🇺🇸 #ParisOlympics pic.twitter.com/EAHkM7J3kC