LIVE VIDEO Ministerul Sănătății a ridicat parțial autorizația de funcționare a spitalului privat Armonia din Constanța, după decesul unei gravide. Șefa DSP Constanța, demisă azi

Spitalul privat Armonia din Constanța, fost Isis, nu va mai putea asista femei la naștere, ci va oferi doar consultații pentru femei în regim ambulatoriu și consultații pediatrice. Ministerul Sănătății a decis să ridice autorizația de funcționare pentru blocul operator și compartimentul ATI, în urma controalelor declanșate după cazul Mădălinei, o tânără de 29 de ani care a murit la câteva ore după naștere, a anunțat ministrul Rogobete, miercuri după-amiază, într-o conferință de presă.

„Nu înteleg cum a putut să fie emisă o autorizație sanitară de funcționare din 2009 până în 2025 pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”, a declarat azi, Alexandru Rogobete.

„Spațiile nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condițiile internaționale”, a mai spus ministrul.

„Concluziile arată un singur lucru: unitatea funcționează improvizat, nu respectă legislația în vigoare”

„În contradicție totală cu realitatea din teren”

Corpul de control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit nereguli în ceea ce privește autorizația sanitară de funcționare pentru acest spital, care a fost emisă „în contradicție totală cu realitatea din teren”, arată raportul de control, document obținut și consultat de HotNews.

„Autorizația sanitară de funcționare pentru spitalul privat Isis Medical Center SRL (spitalul Armonia – n.red.) s-a acordat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în contradicție totală cu realitatea din teren, în sensul în care secția ATI nu respectă toate normele legale de funcționare, respectiv prevederile OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital, cu modificările și completările ulterioare”, este una dintre principalele concluzii ale controlului.

Ministrul Alexandru Rogobete a decis, de asemenea, să trimită la Parchet și la Direcția Națională Anticorupție concluziile raportului de control realizat de Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat.

„Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, spune ministrul Alexandru Rogobete.

„Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel”, adaugă Alexandru Rogobete.

Autorizat ca spital, deși destinația clădirii era de hotel

Corpul de control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit că spitalul Armonia, fost Isis, funcționează într-o clădire care a primit autorizație sanitară de funcționare de spital, „deși destinația clădirii era de hotel (inclusiv spațiile de spitalizare sunt camere mici de hotel)”.

„Unitatea sanitară funcționează într-un imobil format din demisol, parter și 3 etaje care a fost (și este) ca destinație hotel”, se arată în raportul de control consultat de HotNews.

Deși spitalul a funcționat într-o clădire cu destinație de hotel încă din anul 2009, spitalul a cerut schimbarea destinației clădirii abia 14 ani mai târziu, în anul 2023. În tot acest timp, Direcția de Sănătate Publică din Constanța a emis, anual, autorizații de funcționare pentru spital.

„La momentul controlului, unitatea se află într-un proces de extindere și reabilitare, astfel că la etajul 1, secția Obstetrică-Ginecologie nu funcționa, iar întreaga clădire a spitalului se află în reconstrucție”, se mai precizează în raportul de control al Ministerului Sănătății.

Fără secție ATI și biocide expirate

Controlul Ministerului Sănătății a descoperit nereguli și în compartimentul de Anestezie-Terapie Intensivă al spitalului din Constanța, care nu respectă normele de spațiu, dotare, personal și circuite.

Spitalul nu are secție de Anestezie – Terapie Intensivă – are doar 3 paturi de îngrijire post-anestezică – și că este încadrat ca maternitate de gradul II, care poate gestiona doar paciente fără complicații, potrivit raportului Ministerului Sănătății.

În repetate rânduri, HotNews a încercat să ia o reacție de la clinică. Spitalul privat a reacționat doar într-o postare pe Facebook, unde a afirmat că este „autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție ATI, complet echipată și perfect funcțională”.

Controlul Ministerului Sănătății a descoperit, de asemenea, biocide expirate la spitalul privat din Constanța, iar rezervele de sânge erau depozitate, contrar normelor, într-un frigider de uz casnic.