VIDEO Mai mulți politicieni și oficiali, huiduiți la finalul slujbei de sfințire a Catedralei Naționale

Mai mulți politicieni și oficiali, huiduiți la finalul slujbei. Foto: HotNews

Oficiali și politicieni au fost huiduiți duminică de mai multe persoane dintr-un grup adunat în zona Catedralei Naționale, după ce aceștia au participat la slujba de sfințire e edificiului.

Printre oficialii care au fost întâmpinați cu huiduieli se numără ministra de Externe Oana Țoiu și foștii premieri Marcel Ciolacu și Victor Ponta.

Oamenii au strigat „demisia”, „hoții” și „trădătorii”. Cu strigăte similare au fost primiți sâmbătă și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, în timpul discursului dedicat Zilei Armatei Române. Nicușor Dan a fost huiduit și fluierat la Iași, iar premierul Bolojan la Carei, Satu Mare.

Oamenii au stat în spatele unui gard metalic, iar la fața locului au fost prezenți și jandarmii.

Unii dintre ei au venit cu pancarte cu imaginea lui Călin Georgescu, pe care scria „Free Calin Georgescu”.

Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă au asistat mii de credincioși, președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși oficiali și demnitari.

Evenimentul a fost unul civilizat, a decurs fără incidente, iar mulțimea de oameni a părut mulțumită să urmărească slujba pe ecranele uriașe amplasate în fața catedralei.