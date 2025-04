VIDEO „Mi-ar plăcea să fiu eu Papă”, glumeşte Donald Trump referitor la cine ar trebui să fie noul suveran pontif

Preşedintele american Donald Trump a glumit marţi spunând că i-ar plăcea să fie el următorul papă, răspunzând întrebărilor adresate de jurnalişti înainte de a se îndrepta spre Michigan pentru un miting menit să marcheze cea de-a 100-a sa zi în funcţie. Trump a mai spus că există un cardinal de New York care ar fi „foarte bun” ca o potenţială alegere pentru conducerea Bisericii catolice, relatează Sky News.

Donald Trump a fost întrebat marţi în faţa Casei Albe cine crede că ar trebui să fie noul papă, în condiţiile în care cardinalii se vor reuni săptămâna viitoare în conclav pentru a-l alege pe noul şef al Bisericii Catolice după moartea Papei Francisc, scrie News.ro.

Zâmbind când a auzit întrebarea, Trump a răspuns: „Ca papă? Mi-ar plăcea să fiu eu papă. Asta ar fi alegerea mea numărul unu”.

El a continuat spunând că nu are o preferinţă pentru cine ar trebui să fie noul pontif, dar a sugerat că Timothy Dolan, arhiepiscopul New York-ului, ar putea fi o alegere bună.

„Nu ştiu. Nu am o preferinţă”, a spus el. „Dar trebuie să spun că avem un cardinal dintr-un loc numit New York care este foarte bun, aşa că vom vedea ce se întâmplă”, a menţionat şeful Casei Albe.

Donald Trump says he would like to be the Pope pic.twitter.com/Ba37e5THjm