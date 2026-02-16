VIDEO Ministrul Energiei, în Parlament, după ce a fost chemat de USR să dea explicații pentru criza apei din Argeș: „Unii fac balet, se comportă ca și cum ar fi în opoziție”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că subiectul referitor la criza apei din Curtea de Argeș, pentru care a fost chemat de USR în Parlament, este folosit „politic” împotriva sa doar pentru că face parte din PSD. „Chiar mi se pare o lipsă crasă de maturitate”, a declarat oficialul, luni, la „Ora Guvernului” din Camera Deputaților.

În Curtea de Argeș a fost declarată stare de alertă pentru 30 de zile, săptămâna treuctă, după ce Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că în probele recoltate pe 6 februarie a fost depistată bacteria Clostridium perfringens în trei puncte din rețea, potrivit Europa Liberă România. În municipiu, apa de la robinet nu mai este bună de băut de trei luni.

„Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre maturitate, mai ales că sunt și foarte mulți tineri, acum, la balcon, care ne urmăresc. Să cauți să folosești un subiect politic împotriva cuiva doar pentru că e din PSD, fără să aibă o legătură intrinsecă cu acest subiect, chiar mi se pare o lipsă crasă de maturitate”, a declarat ministrul Energiei.

El a spus că „e foarte simplu să cauți explicații după 35 de ani în care intervențiile majore asupra unor sisteme extrem de importante în toată țara asta, de la termoficare, la energie, la baraje, trebuiau să fie făcute cu mult timp înainte”.

„Nu PSD e de vină pentru tot”

Bogdan Ivan a spus că în Parlament există unii „care fac balet pe aici și sunt la putere, dar de fapt se comportă ca și cum ar fi în opoziție în continuare”.

„Încă nu și-au dat seama că sunt plecați din opoziție și sunt la putere să vină cu soluții, cred că fiecare dintre noi suntem interesați de ce vrem să facem cu țara asta”, a continuat social-democratul.

El susține că în urmă cu cinci ani s-a greșit când a fost luată decizia „să intrăm cu cea mai agresivă țintă de decarbonizare a țării noastre, prin care să închidem centrale pe cărbune, prin care să închidem mine pe cărbune”.

„În momentul de față, România duce lipsă de aproape 7.000 de megawați, care au fost scoși din producție, energie în bandă, în ultimii 15 ani, până în 2023, iar ca să reușim să compensăm acest lucru am luat toții banii pe care îi aveam disponibili pentru panouri solare și i-am dus în stocare, și până la finalul anului o să facem 2.000 de megawați pe capacități noi de stocare”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că „Mintia, Iernutul, CET-ul din Arad și din Constanța intră în funcțiune anul ăsta”.

„Iar astăzi sper măcar să învățăm o lecție noi, cei din actul de guvernare, și unii dintre partenerii noștri, că nu PSD e de vină pentru tot. Am înțeles marota asta, nici nu o să intru să vă mai explic încă o dată argumente foarte clare, pentru că nu țin aceste argumente pentru dumneavoastră (…). Ați intrat în marota asta, în care sunteți și la guvernare, dar vă comportați că sunteți și în opoziție, în care atacați sistematic Partidul Social Democrat pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă”, a mai declarat ministrul Bogdan Ivan.