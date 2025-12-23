VIDEO Ministrul Finanțelor: Primele consultări pentru buget vor începe în ianuarie / În noiembrie, deficitul nominal a fost mai mic cu 4 miliarde față de anul trecut

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat într-un briefing de presă de marți seară că primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 vor avea loc în ianuarie, când va fi anunțat și calendarul de aprobare.

„E foarte important modul în care vom pune bazele bugetului pentru 2026. Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie. În acel moment vom și anunța un calendar de aprobare a bugetului”, a declarat Nazare, la finalul ședinței de guvern.

În noiembrie, potrivit ministrului, a fost înregistrat un deficit bugetar de 6,4%, față de cel de 7,15% din luna corespunzătoare a anului precedent.

„Încă nu s-a publicat execuția bugetară pentru luna noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în luna noiembrie este un deficit de 6,4, față de deficitul înregistrat anul trecut, de 7,15. Vorbim de 121 de miliarde aproximativ, față de 125, câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ 4 miliarde”, a adăugat el.

Ministrul Finanțelor a spus că ținta de deficit pentru 2026 va fi anunțată „în momentul când avem proiectat bugetul, dar se știe, și am vorbit public despre asta, că va fi în jurul cifrei de 6, între 6% și 6,5%”.

„Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului, vom ști exact care va fi și cifra finală de deficit pentru 2026 – oricum, în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia și sunt în traiectoria fiscal-bugetară agreată”, a continuat oficialul.

Întrebat dacă este posibil să fie relaxate unele măsuri în cazul în care situația deficitului bugetar va arăta bine la finalul anului următor, Alexandru Nazare a spus: „Îmi doresc foarte mult și am făcut eforturi deosebite astfel încât în această ordonanță să avem astfel de măsuri”.

„Pe măsură ce vom face economii și pe măsură ce vom putea să reducem anumite cheltuieli, sper să avem astfel de măsuri. Îmi doresc foarte mult să avem astfel de măsuri, dar măsuri care să nu ne pună în pericol o stabilitate fiscal-bugetară foarte greu câștigată”, a conchis ministrul.