VIDEO Mișcare de intimidare a Iranului, înainte de învestirea lui Trump. Cum arată baza navală secretă de unde „pot fi lovite distrugătoare americane”

Forţa maritimă a Gardienilor Revoluţiei – armata de elită a regimului de la Teheran – a dezvăluit sâmbătă o facilitate subterană de nave situată „în apele din sudul” ţării, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea de stat, scrie AFP.

Aceste imagini arată zeci de nave de mici dimensiuni echipate cu mitraliere şi rachete, depozitate în galerii subterane întortocheate, notează Agerpres.

„Această instalaţie, unde sunt stocate nave de asalt cu lansatoare de rachete, se află la o adâncime de 500 de metri în apele din sudul Iranului”, a indicat televiziunea iraniană, fără a dezvălui amplasamentul exact al acesteia.

In Iran, the IRGC-N for the first time showed part of one of their underground bases in the Persian Gulf where their small missile boats, patrol boats, etc. are based. Stockpiles of sea mines, anti-ship missiles etc. are also located there. pic.twitter.com/G2u64fXQsK