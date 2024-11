VIDEO Miting al opoziției ruse la Berlin. Iulia Navalnaia, în fruntea disidenților care vor căderea lui Putin

Cel puţin 1.000 de susţinători ai opoziţiei ruse din exil, conduşi în special de Iulia Navalnaia, au defilat duminică la Berlin împotriva războiului în Ucraina şi a lui Vladimir Putin, o manifestaţie destinată să relanseze mişcarea lor slăbită, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Acest marş de protest, care are valoarea unui test pentru opozanţii ruşi, a început cu scandări precum „Nu războiului!”, „Rusia fără Putin!” şi „Rusia va fi liberă!”. Marşul de la Berlin, care găzduieşte o mulţime de exilaţi şi opozanţi ruşi, urma să se încheie cu un miting în faţa Ambasadei Rusiei. Opozanţii au estimat numărul participanţilor la circa 2.000.

Opoziţia, care şi-a pierdut în februarie personalitatea sa emblematică, pe Aleksei Navalnîi, decedat în circumstanţe neclare în închisoare, este privată de mijloace de a acţiona în Rusia şi deci forţată să-şi relanseze mişcarea din străinătate.

Iulia Navalnaia, văduva lui Aleksei Navalnîi, şi aliaţi ai acestuia conduceau coloana manifestanţilor împreună cu alţi iniţiatori ai acestei mobilizări: Ilia Iaşin, ex-deputat municipal din Moscova, eliberat din închisoare, şi Vladimir Kara-Murza, critic de mult timp al Kremlinului, care a supravieţuit închisorii şi la două tentative de otrăvire.

Russian opposition holds anti-war march in Berlin



Between 500 and 2,000 people attended, many carrying white-blue-white symbols and posters supporting Ukraine.



Participants called for supplying Ukraine with fighter jets.



One demonstrator brought a Russian tricolor, but both… pic.twitter.com/40lLGqWvP3