VIDEO Imaginile fără precedent cu zeci de jurnaliști din SUA care părăsesc Pentagonul pentru că nu au acceptat restricțiile impuse presei de secretarul Hegseth

Șeful Pentagonului ar fi vrut ca jurnaliștii să ofere publicului doar informațiile aprobate de el. Cele mai multe instituții media au refuzat să fie de acord cu așa ceva, scrie Associated Press.

Zeci de jurnaliști au predat miercuri legitimațiile de acces și au părăsit Pentagonul, refuzând să accepte restricțiile impuse de guvern asupra activității lor.

Casa Albă a spus că noile reguli sunt „de bun simț” și sunt menite să ajute la reglementarea unei prese care perturbă lucrurile.

Agențiile de știri, ziarele și televiziunile au respins aproape în unanimitate noile reguli impuse de secretarul apărării Pete Hegseth, care amenințau jurnaliștii cu expulzarea din instituție, dacă ar fi încercat să relateze informații – clasificate sau nu – care nu fuseseră aprobate de Hegseth pentru a fi făcute publice.

Au plecat din Pentagon împreună

Mulți jurnaliști au așteptat să plece împreună la ora 16:00, termenul limită stabilit de Departamentul Apărării pentru a părăsi clădirea.

Pe măsură ce ora s-a apropiat, cutii cu documente s-au aliniat pe coridorul Pentagonului, iar reporterii au transportat scaune, un copiator, cărți și fotografii vechi în parcarea clădirii, din spațiile de lucru brusc abandonate, scrie Associated Press.

La scurt timp după ora 16:00, aproximativ 40-50 de jurnaliști au plecat împreună după ce au predat ecusoanele.

„Este trist, dar sunt și foarte mândră de corpul de presă care a rămas unit”, a declarat pentru Associated Press Nancy Youssef, jurnalistă pentru revista The Atlantic, care are un birou la Pentagon din 2007. Ea a dus o hartă a Orientului Mijlociu în mașina sa.

Nu este clar ce impact practic vor avea noile reguli, dar organizațiile de știri au promis că vor continua să acopere în mod ferm și corect activitatea Pentagonului, indiferent de punctul de vedere.

Regulile lui Hegseth

Departamentul Războiului condus de Hegseth, un fost jurnalist al Fox News, a amenințat în septembrie că va revoca acreditările de presă ale organizațiilor media care nu acceptă ca informațiile pe care le publică despre forțele armate să fie aprobate oficial în prealabil.

Un memoriu al Pentagonului preciza că „informațiile trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat înainte de a fi difuzate, chiar dacă nu sunt clasificate”, ceea ce înseamnă, printre altele, interzicerea utilizării materialelor provenite de la surse anonime. Restricția se aplică atât informațiilor clasificate, cât și celor „neclasificate, dar controlate”.

Memoriul introduce și limitări extinse privind zonele din sediul Pentagonului unde jurnaliștii pot merge fără însoțirea unui oficial. „Presa nu conduce Pentagonul – oamenii o fac”, a scris într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” Hegseth, a cărui titulatură a fost schimbată din secretarul apărării în cel pentru război la începutul lunii septembrie, odată cu redenumirea departamentului pe care îl conduce.

Peste 30 de organizații de presă din SUA anunțaseră deja că refuză ca reporterii lor să semneze angajamentele scrise cerute de Pentagon, care stabilise pentru marți, 14 octombrie, termenul limită pentru depunerea lor.

Trump susține noile reguli

Marți, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Donald Trump a susținut noile reguli ale lui Hegseth. „Cred că el consideră că presa perturbă foarte mult pacea mondială”, a declarat Trump.

„Presa este foarte necinstită”, a adăugat președintele.

Înainte de a emite noua sa politică privind presa, Hegseth, fost prezentator al Fox News Channel, a blocat sistematic fluxul de informații.

El a ținut doar două conferințe de presă oficiale, a interzis reporterilor accesul în multe părți ale Pentagonului fără escortă și a lansat anchete privind scurgerile de informații către mass-media.

El a spus că noile sale reguli sunt de „bun simț” și a explicat că cerința ca jurnaliștii să semneze un document care prezintă regulile înseamnă că aceștia recunosc noile reguli, nu neapărat că sunt de acord cu ele. Jurnaliștii consideră că aceasta este o distincție fără nicio diferență.

„A fi de acord să nu soliciți informații înseamnă a fi de acord să nu fii jurnalist”

„Ceea ce fac ei de fapt este că vor să le servească jurnaliștilor informații pe tavă, iar asta ar fi povestea lor. Asta nu este jurnalism”, a declarat Jack Keane, general în rezervă al armatei americane și analist la Fox News, fosta rețea TV care l-a angajat pe Hegseth.

Youssef, jurnalista The Atlantic, a observat că nu are sens să semnezi reguli care spun că reporterii nu ar trebui să solicite informații oficialilor militari. „A fi de acord să nu soliciți informații înseamnă a fi de acord să nu fii jurnalist”, a spus ea, adăugând:. „Scopul nostru este să solicităm informații”.

Doar un singur post de televiziune a anunțat că intenționează să semneze noile reguli impuse de Pentagon: rețeaua pro-Trump One America News Network (OANN).

Lista completă a instituțiilor de presă care au refuzat să se conformeze a fost publicată separat de The Washington Post: