VIDEO Petrol scurs pe zeci de kilometri din coasta rusească a Mării Negre, după ce o navă s-a rupt în două, iar alta a eșuat. Un al treilea petrolier este în dificultate

Incidentul ar putea deveni unul dintre cele mai mari dezastre ecologice care au afectat regiunea în ultimii ani, scrie Reuters.

Petrolul deversat după ce două petroliere au fost grav avariate de o furtună la sfârșitul săptămânii trecute a ajuns pe „zeci de kilometri” de coastă a Mării Negre din Rusia, a declarat marți un oficial regional, iar presa de stat a anunțat că o a treia navă este acum în dificultate.

Agenția de știri TASS a scris că cel de-al treilea petrolier a emis un mesaj de urgență, dar coca sa era încă intactă, nu existau scurgeri de petrol și echipajul era în siguranță.

Agenția de știri RIA a precizat că petrolierul, Volgoneft 109, a staționat în siguranță în apropierea portului Kavkaz din strâmtoarea Kerci, între Marea Neagră și Marea Azov.

⚠️Ecological disaster in Anapa due to oil spill, Black sea coast of Russia. pic.twitter.com/j50UqSzd3a