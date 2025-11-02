VIDEO Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat duminică ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar pleca de la Palatul Victoria.

După ce a fost prezent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei, șeful statutului a fost chestionat la plecare despre scenariul în care Ilie Bolojan nu ar mai deține funcția de prim-ministru.

„Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Șeful statului a ezitat inițial să răspundă, apoi a început să râdă alături de reprezentanți ai presei.

„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansă în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, a indicat apoi Dan.

Sursă video: David Leonard Bularca / HotNews.ro