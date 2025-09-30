VIDEO Nicușor Dan, despre nivelul inflației la finalul anului: „Probabil va fi între 9% și 10%” / „O să avem bugetul pe 2026 spre a doua jumătate a lui noiembrie”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că va putea face estimări cu privire la nivelul inflației din 2026 abia după ce va fi definit bugetul pentru 2026, „lucru care se va întâmpla în noiembrie 2025”.

„O să putem avea o estimare pe chestiunea asta când o să definim bugetul pe 2026, lucru care se va întâmpla în noiembrie 2025, adică peste o lună și jumătate, două. Acum Ministerul de Finanțe abia a terminat calculele pentru rectificare, care să ne ducă până la sfârșitul lui 2025”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a amintit că proiectul de rectificare a fost pus în dezbatere publică.

„După ce o să trecem de rectificare, o să înceapă, din nou, o discuție cu toate ministerele, cu agențiile, cu Ministerul fondurilor, cu deținătorii de proiecte, în ce măsură ele pot să fie întinse astfel încât povara fiscală pe 2026 să nu fie chiar așa de mare, și în momentul în care o să avem bugetul pe 2026, spre a doua jumătate a lui noiembrie, o să putem să răspundem și la întrebarea cu inflația”, a continuat el.

Nicușor Dan a spus că inflația va fi probabil „între 9% și 10%” la finalul anului 2025.

„Dacă mă întrebați de 2025, probabil că ea va fi între 9% și 10%, deci aici putem să estimăm tocmai pentru că avem datele care s-au colectat pentru rectificare. Cam pe acolo o să fie”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la 9,9%, de la aproape 8% în luna precedentă. Economiștii cu care a discutat HotNews au spus că ne putem aștepta la o inflație de două cifre în această toamnă.