VIDEO Nicușor Dan, îndemn către basarabenii din România să iasă la vot: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism”

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un îndemn către alegătorii din Republica Moldova să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare din țara vecină. „De aceste alegeri depinde viitorul vostru”, le transmite Nicușor Dan basarabenilor.

Șeful statului a transmis îndemnul la vot într-un mesaj difuzat pe contul său de X.

„Dragi basarabeni din România, astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil”, afirmă Nicușor Dan în postare.

Iar în mesajul video ce însoțește postarea, președintele român spune: „Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova. Ieșiți la vot!”

La ora 17:20, numărul cetățenilor moldoveni care au votat în diaspora pentru alegerile parlamentare a trecut pragul de 200.000, acestea reprezentând o parte considerabilă din numărul total de voturi exprimat până la această oră, de 1.305.000.

